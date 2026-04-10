Anirban comeback with Dev-Subhashree: অনির্বাণকে পর্দায় ফেরানোর দায় নিজের কাঁধেই নিলেন দেব, প্রতীক্ষিত 'দেশু ৭'-এর পরিচালকের আসনে তিনিই

Dev debut as director: টলিউডে নতুন ধামাকা! অভিনয়ের পাশাপাশি এবার মেগাস্টার দেবের মুকুটে যুক্ত হল নতুন পালক। প্রযোজক দেব তো আগেই সফল, এবার তিনি অবতীর্ণ হলেন পরিচালকের ভূমিকায়। শুধু পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশই নয়, একঝাঁক চমক নিয়ে নিজের প্রথম ছবির ঘোষণা করে দিলেন তিনি। দেবের ছবিতেই কামব্যাক হতে চলেছে অনির্বাণের। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 10, 2026, 09:34 PM IST
দেশু সেভেনে অনির্বাণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনা অনেকদিন ধরেই ছিল, কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি বাস্তবের রূপ পাবে, তা হয়তো ভাবেননি অতি বড় অনুরাগীও। টলিউডের সুপারস্টার দেব এবার পরিচালকের আসনে। অভিনেতা এবং সফল প্রযোজক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার পর এবার পরিচালনার চ্যালেঞ্জ নিলেন তিনি। আর নিজের ডেবিউ ফিল্মের জন্যই দেব বেছে নিয়েছেন টলিউডের দুই শক্তিশালী অভিনেতা— শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে। 

এক সময় দেব-শুভশ্রী জুটি বড় পর্দায় একের পর এক ব্লকবাস্টার উপহার দিয়েছে। এবার সেই শুভশ্রীই অভিনয় করবেন পরিচালক দেবের নির্দেশনায়। অন্যদিকে, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেবের পর্দার লড়াইয়ের বদলে এবার দেখা যাবে পরিচালক-অভিনেতার বোঝাপড়া। নিজের ছবিতে একদিকে যেমন দেব নিজে অভিনয় করবেন, তেমনই শুভশ্রী ও অনির্বাণকে দুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে। 

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেব লেখেন, "জীবনগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে যাবে - সীমানাগুলো ঝাপসা হবে - নিয়মগুলো ভেঙে চুরমার হবে। নীরবতা ছিল সাময়িক। কিন্তু এই পরিবর্তন চিরস্থায়ী। প্রস্তুত থাকুন! এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন হতে চলেছে #DeSu7-এর সাথে — আসছে এই পুজোয়, সিনেমা হলে! আপনাদের আশীর্বাদ, শুভকামনা এবং সমর্থন আগের মতোই কাম্য।"

এই ছবি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ডাস্ট্রিতে দানা বেঁধেছে নতুন প্রশ্ন। গত কয়েক মাস ধরে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফেডারেশনের মতবিরোধ নিয়ে টলিউড সরগরম ছিল। কর্মবিরতি থেকে শুরু করে নানা আইনি জটিলতায় জড়িয়েছিল অনির্বাণের কাজ। অনির্বাণের উপর থেকে ব্য়ান তোলার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল তরজা। সম্প্রতি আর্টিস্ট ফোরামের মিটিংয়ে ৭২ ঘণ্টায় ব্যান উঠে যাওয়ার দাবি জানায় দেব। এরপরে বৃহস্পতিবারই বিক্ষুব্ধ ডিরেক্টররা তাঁদের মামলা তুলে নেয়। সেদিনই দেব এক সাংবাদিক বৈঠকে ফের ব্যান কালচারকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন। যদিও ফেডারেশনের তরফে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। তার মাঝেই দেব তাঁর আগামী ছবিতে কাস্ট করে ফেললেন অনির্বাণকে।  দেবের ছবিতে অনির্বাণের অন্তর্ভুক্তি কি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সব তিক্ততা মিটে গিয়েছে? নাকি ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষস্থানীয় অভিনেতা ও সাংসদ হিসেবে দেব নিজেই মধ্যস্থতা করে এই সমস্যার সমাধান করেছেন? সেই উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় এখন গোটা টলিউড।

দেব বরাবরই ভিন্নধর্মী বিষয় নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসেন। তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবিতে কী গল্প থাকবে বা ছবির নাম কী, তা নিয়ে এখনও গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। তবে শুভশ্রী এবং অনির্বাণের মতো দুই তারকার উপস্থিতি ছবিটিকে নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ইতিমধ্যেই তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

