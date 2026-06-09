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Dev: 'ফিরে এলাম আমার জায়গায়'! দিল্লি থেকে ফিরেই দেবের পোস্টে কীসের ইঙ্গিত?

তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ সাংসদদের দলে নাম জড়ানোয় দেবকে নিয়ে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। এই বিতর্কের মাঝেই দিল্লি থেকে ফিরে তিনি সোজা তাঁর নতুন ছবি ‘দেশু৭’-এর শুটিং সেটে চলে যান। সেখানে পরিচালকের আসনে বসে তিনি জানান, সিনেমাই তাঁর আসল জায়গা।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 09, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:18 PM IST
Dev: 'ফিরে এলাম আমার জায়গায়'! দিল্লি থেকে ফিরেই দেবের পোস্টে কীসের ইঙ্গিত?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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