Dev-Raghu Dakat:'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করলেন, একটাই কথা বললাম....', কুণালকে জবাব দেবের...
Dev-Raghu Dakat 'কুণালদা আমরা খুব কাছে মানুষ। কে, কী, কেন কিসের জন্য বলছে, আমার কোনও ধারনা নেই। যেটা আমার হাতে নেই। আমি ভাবব কেন'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কে, কী, কেন কিসের জন্য বলছে, আমার কোনও ধারনা নেই'। রঘু ডাকাত বিতর্কে এবার কুণাল ঘোষকে পাল্টা জবাব দিলেন দেব। তাঁর সাফ কথা, 'উত্তর না দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় উত্তর। আজকেই কাউকে উত্তর দিতে চাই না। সাফল্য কথা বলে। আমরা সবাই জানি'।
দেব জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে পরশু দিন ফোন করলেন। বললেন, আমি শুনেছি, তোমাকে এরকম বলেছে, ওরকম বলেছে। দিদিকে একটাই কথা বললাম, আপনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। ছোটখাটো ব্যাপারে আপনি ঢুকবেন না। ছেড়ে দিন। তেমন কিছু হলে আমিই আপনাকে ফোন করতাম। আমার মনে হয়নি'। বলেন, 'আমি না নিজেকে খুব ভালো ট্রেনড করে নিয়েছি, আমার রাজনীতির জন্য। কুণালদা আমরা খুব কাছে মানুষ। কে, কী, কেন কিসের জন্য বলছে, আমার কোনও ধারনা নেই। যেটা আমার হাতে নেই। আমি ভাবব কেন'।
এবছর দেবের পুজোর ছবি রঘু ডাকাত। কিন্তু ছবি মুক্তির আগেই থেকে তৈরি হয় বিতর্ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় রঘু ডাকাত নিয়ে একে এক পোস্ট করেছেন কুণাল। পাল্টা জবাব দেন দেবও। কয়েক দিন নৈহাটির বড়মার মন্দিরে ছবি প্রমোশনে দিয়ে নাম না করে বলেছিলেন, 'বন্ধু হতেও যোগ্যতা লাগে, শত্রু হতেও যোগ্যতা লাগে। আর আমার শত্রু হতে যোগ্যতা লাগেই। কাউকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যায় না'।
