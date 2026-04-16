Dev on Mithun Chakraborty: ভোটবাংলার ঘাটালে 'প্রজাপতি ৩', 'নির্বাক' মিঠুনকে I Love You ছুড়ে দিলেন দেব
Dev vs Mithun Chakraborty: "রাজনীতি মানেই কি শুধু লড়াই? আদপেই না! সতীর্থ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর প্রতি ফের ভালোবাসা প্রকাশ করলেন ঘাটালের সাংসদ দেব। বিজেপির হয়ে মিঠুন প্রচার করে গেলেও, দেবের উত্তর— ‘লাভ ইউ মিঠুন দা’। এই সৌজন্যই কি বাংলার রাজনীতির আসল পরিচয়?
চম্পক দত্ত: রাজনীতির ময়দান মানেই যখন কাদা ছোড়াছুড়ি আর ব্যক্তিগত আক্রমণ, তখন সৌজন্যের এক বিরল নজির গড়লেন ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ তথা অভিনেতা দেব। নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রতিপক্ষ শিবিরের হয়ে প্রচার করতে আসা সতীর্থ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে কোনো কটু কথা নয়, বরং হাসিমুখে ‘লাভ ইউ’ বার্তা দিলেন দীপক অধিকারী। বৃহস্পতিবার চন্দ্রকোণায় প্রচারে এসে দেবের এই মন্তব্য এখন রাজ্য রাজনীতির হট টপিক।
রাজনীতিতে দু'জন দুই মেরুতে কিন্তু একে অপরকে নিয়ে কখনও তীর্যক আক্রমণ করতে দেখা যায়নি দেব ও মিঠুন চক্রবর্তীকে। দু'জনের মধ্যে সখ্যতাই দেখা গেছে একাধিক বার। সম্প্রতি দেবের সাংসদ এলাকা ঘাটালে বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাটের হয়ে রোড শো করে গিয়েছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। রোড শো করলেও কোনও বক্তব্য রাখেননি। এমনকি রোড শো শেষে সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়া চাইলে এড়িয়ে যান তিনি।
বৃহস্পতিবার চন্দ্রকোণা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সূর্য কান্ত দোলই এর হয়ে রামজীবনপুরে রোড শো করেন ঘাটালের সাংসদ অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে অভিনেতা দেব। রামজীবনপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে পুরনো চেকপোস্ট পর্যন্ত রোড শো করেন দেব। রোড শো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ঘাটাল বিধানসভা এবার তৃণমূল জিতছে দেব যেমন আশ্বস্ত করলেন। পাশাপাশি তাঁর সাংসদ এলাকার ঘাটাল বিধানসভায় চলচিত্র জগতের তারই সতীর্থ মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শো প্রসঙ্গে দেবকে প্রশ্ন করা হলে কোনও আক্রমণ বা কটাক্ষের পথে না হেঁটে মিঠুন চক্রবর্তীর প্রতি তাঁর সুসম্পর্ক ও ভালোবাসার ছবিই ধরা পড়ল দেবের উত্তরে।
ঘাটালে মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শো প্রসঙ্গে হাসি মুখে দেবের উত্তর,'লাভ ইউ মিঠুনদা"। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ঘাটাল মাস্টার প্লান ২০২৪ সালে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তা শুরু করে দিয়েছেন এবং এবার ঘাটালের তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছে,ঘাটাল এবার তৃণমূল জিতবে চন্দ্রকোণায় দাঁড়িয়ে দেবের মুখে উঠে এলো ঘাটাল প্রসঙ্গ।
তৃণমূল ও বিজেপি—দুই মেরুর দুই তারকা প্রচারের ময়দানে মুখোমুখি হলেও তাঁদের ব্যক্তিগত সখ্য যে অটুট, তা আবারও প্রমাণিত হলো। দেবের এই মন্তব্যে পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ আলাদা হলেও চলচিত্র জগতের সিনিয়র অভিনেতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমেনি।
