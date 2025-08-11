English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dev-Subhahsree: 'ধূমকেতু' রিলিজের আগেই শুভশ্রী-রুক্মিনীর কাছে ক্ষমা চাইলেন দেব, হঠাত্‍ কী হল?

Troll on Raj Rukmini: দেব ও শুভশ্রী একমঞ্চে আসতেই রাজ চক্রবর্তী ও রুক্মিনী মৈত্রকে নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা মিম। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দেব। ব্যক্তিগত আক্রমণ মোটেও ঠিক নয়। দেব বলেন, "আমাদের দর্শকরাই দেব শুভশ্রীকে বানিয়েছে, তাদের জন্য এসেছিলাম। যেহেতু আমি এই ছবির প্রযোজক, তাই রাজ, শুভশ্রী, রুক্মিনীর কাছে ক্ষমা চাইছি"। 

সৌমিতা মুখার্জি | Updated By: Aug 11, 2025, 02:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৯ বছর পর মুক্তি পেতে চলেছে দেব (Dev)-শুভশ্রী (Subhashree Ganguly) জুটির বহুপ্রতীক্ষিত ছবি 'ধূমকেতু'(Dhumketu)। সেই ছবি নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। সম্প্রতি ছবির প্রচারে এক মঞ্চে আসেন দেব শুভশ্রী। নিজেদের মনোমালিন্য ভুলে তাঁরা ফের এক হয়েছেন ছবির প্রচারে। একই মঞ্চে আসার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে নানা চর্চা। রাজ চক্রবর্তী (Raj Chakraborty) ও রুক্মিনী মৈত্রকে (Rukmini Maitra) নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা মিম। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দেব।

দেব বলেন, "খুবই দুঃখজনক। ৯৯ শতাংশ নেটিজেন নেগেটিভ হয়ে গেছে। ভালো কিছুকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না। রাজ খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করছে, রুক্মিনীও ভালোভাবে হ্যান্ডেল করছে। পরিবারই আমাদের সবচেয়ে বড় সাপোর্ট। আমি শুভশ্রীকে সম্মান করি। দর্শক দেব শুভশ্রী জুটিকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিল, আমরা সেটাই রিক্রিয়েট করেছি। নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ হচ্ছে, আমি এগুলো গায়ে মাখি না। তবে ব্যক্তিগত আক্রমণ মোটেও ঠিক নয়। এই ছবিতে সবার অবদান রয়েছে। রুক্মিনীরও অবদান রয়েছে। ওকে নিয়ে আমি গর্বিত। রাজের সঙ্গে কথা হয়নি তবে শুভকে দেখেই বোঝা যায় যে পরিবারের সাপোর্ট না থাকলে এটা সম্ভব নয়। আমরা শুধুমাত্র ছবির প্রচারেই এসেছিলাম। আমাদের দর্শকরাই দেব শুভশ্রীকে বানিয়েছে, তাদের জন্য এসেছিলাম। যেহেতু আমি এই ছবির প্রযোজক, তাই রাজ, শুভশ্রী, রুক্মিনীর কাছে ক্ষমা চাইছি"। 

দেব আরও বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আর কিছু আশা করি না। ওখানে নেগেটিভিটি ছড়ালে ফলোয়ার বাড়ে। তবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, নেগেটিভিটি হয়তো বেশি ছড়ায়, আয়ও হয় কিন্তু পজিটিভিটির মধ্যে একটা শক্তি আছে। কম শেয়ার, কম লাইক হলেও ভালোলাগা আছে যে আমি কিছু নোংরামি করিনি। আমরা এত ঝগড় ঝাটি মিটিয়ে একটা পজিটিভিটি নিয়ে স্টেজে এলাম, এখনও আছি, কারণ ছবিটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আর ছবির স্বার্থে আমাদের একসঙ্গে সামনে আসা জরুরি ছিল। এমনিই আমাদের নিয়ে অনেক নেগেটিভিটি ছিল। শুভ এক জায়গায় বলেছিল, আমার জন্য বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কারণে চারবছর কাজ করেনি, আমিও হয়তো বলেছি। খাদান সন্তান নিয়েও টানাটানি ছিল। আমি শুভকে বলেছিলাম, আমাদের এই নেগেটিভিটিগুলো সরিয়ে আমরা আমাদের মধ্যে থাকা পজিটিভিটিগুলো লোকের সামনে আনব। এটা তখনই সম্ভব, যখন আমাদের পরিবার আমাদের পাশে দাঁড়াবে। রাজ ও রুক্মিনীকে অনেক ধন্যবাদ, ওরা যেভাবে বিষয়টা হ্যান্ডেল করেছে। যারা ট্রোল করছেন, চালিয়ে যান কারণ আমার সিনেমা আরও বড় হচ্ছে। ট্রোলারদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই"। 

সম্প্রতি দেব শুভশ্রী জুটি নিয়ে মেগাস্টার বলেন, "শুভশ্রীর নাম থেকে দেবকে সরানো যবে না। দেবের নাম থেকে শুভশ্রীকে সরানো যাবে না। যদিও এর প্রেক্ষাপট একেবারেই আলাদা। স্কুলে নাকি শিশুরা দেব-দেবীর রচনার জায়গায় দেব-শুভশ্রীর কথা লিখে দেয়। এই জন্মে অন্তত আমি আমার নাম থেকে শুভশ্রীকে সরাতে পারব না। শুভশ্রীর নাম থেকে ও আমাকে সরাতে পারবে না। যখন জুটি নিয়ে আলোচনা হবে।"

