Dev on Mamata Banerjee: 'যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আমি দিদির পাশে', বিদ্রোহের তত্ত্ব উড়িয়ে সাফ জবাব দেবের

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, তা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা তুঙ্গে। বিশেষ করে দিল্লিতে বিজেপি সাংসদ ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে তৃণমূলের একদল বিদ্রোহী সাংসদের বৈঠকের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ২০ জন ‘বিদ্রোহী’র তালিকা সামনে এসেছে, তাতে ঘাটালের তারকা সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবের নাম থাকাটা চমকে দিয়েছিল অনেককেই। কিন্তু দিল্লির সেই ঘটনার ঠিক পরের দিনই, মঙ্গলবার এক অন্য চিত্রের সাক্ষী থাকল রাজ্যবাসী। এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিলেন দেব। আর বৈঠক শেষে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পষ্ট বার্তা দিলেন তিনি।
মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা নিয়ে কোলাঘাটের বলাকা মঞ্চে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বেলা ১২টা বেজে ৩ মিনিট নাগাদ সভাস্থলে পৌঁছন দেব। মুখ্যমন্ত্রী আসার পর, সবশেষে বলাকা মঞ্চে প্রবেশ করে মূল মঞ্চেই আসন গ্রহণ করেন ঘাটালের সাংসদ। বৈঠকে আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শিউলি সাহা, জুন মালিয়ার মতো সাংসদ ও বিধায়কেরাও। তবে সকলের নজর ছিল দেবের দিকেই।
বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দেব প্রথমেই মুখ খোলেন তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান’ নিয়ে। দেবের কথায় সৌজন্য ও বাস্তববাদী রাজনীতির এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়। তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রথম মাটি কাটা শুরু হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। কাজটা শুরু হয়েছিল। আমার কোথাও যেন বিশ্বাস, সেই কাজটা শেষ হবে আমাদের এখনকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর হাত ধরে।”
২০১৪ সাল থেকেই এই প্রকল্পের জন্য তাঁর লড়াই চলছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে যখন তিনি দাঁড়াতে চাননি, তখন ‘দিদি’ অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কথা দিয়েছিলেন এবং সেই কথা রেখে অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছিলেন। তবে এবারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজ্যে নতুন ম্যানডেট এসেছে, নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেব যে মানুষের কাজের জন্য দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পারেন, এদিন তা আবারও প্রমাণ করলেন। দেব বলেন, “উনি আমাকে কথা দিয়েছেন। আজ প্রশাসনিক বৈঠকে উনি সকলের সামনে বলেছেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এই সরকার শেষ করবে, যা শুরু হয়েছিল আগের সরকারের হাত ধরে।”
এরপরই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে দিল্লির সেই ‘বিদ্রোহী’ তালিকায় তাঁর নাম থাকা প্রসঙ্গে। এই নিয়ে দেবের সটান জবাব, “আমাকে তোমরা ২০১৪ থেকে দেখছ সাংসদ হিসেবে। আমি সারাজীবনই সৌজন্যের রাজনীতি করে এসেছি। আজকে তো নতুন নয়! আজ লোকে যদি বলে দেব পাল্টে গিয়েছে! দেব পাল্টায়নি। দেব সবসময় একটাই রাজনীতি করেছে— মানুষকে এক রাখার রাজনীতি, মানুষকে ভালবাসা দেওয়ার রাজনীতি করেছে। এবং যেই হোন না কেন, যে দলেরই হোন না কেন, আমি সম্মান দিয়েছি। আজ পর্যন্ত মঞ্চ থেকে কাউকে আক্রমণ, অপমান করিনি।”
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে করা তাঁর মন্তব্য এদিন সব জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছে। সমস্ত রাজনৈতিক সমীকরণের ঊর্ধ্বে গিয়ে দেব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, “উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যতদিন আছেন, ততদিন আমি দিদির পাশে। আপনারা যে ধরনের রাজনীতির কথা বলেন, সেই রাজনীতি আমি কোনও দিন করিনি। আমি কোনও দিন বলতে পারব না যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কথা শোনেননি। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের অনুমোদনও উনিই দিয়েছেন। আমি দিদিকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, উনি সুস্থ থাকুন।” তবে একই সঙ্গে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের এলাকার মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করাকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন ঘাটালের সাংসদ। আর সেই কারণেই যে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য প্রয়োজন, তা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন দেব। দলবদলের চেনা রাজনীতির বাইরে গিয়ে দেবের এই ‘সৌজন্যের রাজনীতি’ আপাতত রাজ্য রাজনীতির অন্যতম প্রধান চর্চার বিষয়।
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