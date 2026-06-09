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Dev on Mamata Banerjee: 'যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আমি দিদির পাশে', বিদ্রোহের তত্ত্ব উড়িয়ে সাফ জবাব দেবের

Dev: দিল্লিতে ‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল সাংসদদের তালিকায় নাম থাকা থেকে শুরু করে কোলাঘাটে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেওয়া— সব জল্পনার অবসান ঘটালেন ঘাটালের সাংসদ দেব। 

Published: Jun 09, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:36 PM IST
Dev on Mamata Banerjee: 'যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আমি দিদির পাশে', বিদ্রোহের তত্ত্ব উড়িয়ে সাফ জবাব দেবের

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