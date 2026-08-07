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মোদীর হাইপ্রোফাইল বৈঠকে অনুপস্থিত দেব! ঘাটালের সাংসদ না থাকায় দিল্লিতে জল্পনা, কী সাফাই নায়কের?

অন্য ১৯ জন সাংসদ উপস্থিত থাকলেও মোদীর সঙ্গে হাইপ্রোফাইল বৈঠকে অনুপস্থিত ঘাটালের সাংসদ দেব! কেন প্রাতঃরাশ বৈঠকে গেলেন না তারকা নেতা? রাজনৈতিক জল্পনার মাঝেই নিজের অবস্থান সাফ করলেন নায়ক নিজেই। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 07, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:03 PM IST
মোদীর হাইপ্রোফাইল বৈঠকে অনুপস্থিত দেব! ঘাটালের সাংসদ না থাকায় দিল্লিতে জল্পনা, কী সাফাই নায়কের?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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