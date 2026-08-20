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৮ বছর পর ফিরল সেই ম্যাজিক! লাদাখের রাস্তায় দেব-শুভশ্রীর নাচ, নস্ট্যালজিয়ায় বুঁদ

Dev-Subhashree: দেব-শুভশ্রী জুটি দীর্ঘ আট বছর পর ‘দেশু ৭’ ছবির মাধ্যমে আবার বড় পর্দায় ফিরছেন। সম্প্রতি এই ছবির শ্যুটিং শেষ হওয়ায় সেটজুড়ে উদযাপনে মেতে ওঠেন দুই তারকা। কেক কাটার পর লাদাখের রাস্তায় ‘মালা রে’-র ছন্দে পা মিলিয়ে দেব ও শুভশ্রী সেট মাতিয়ে তোলেন। ভিডিয়ো সামনে আসতেই...

Published: Aug 20, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:07 PM IST
৮ বছর পর ফিরল সেই ম্যাজিক! লাদাখের রাস্তায় দেব-শুভশ্রীর নাচ, নস্ট্যালজিয়ায় বুঁদ
Image Credit: ফাইল ছবি

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