/৮ বছর পর ফিরল সেই ম্যাজিক! লাদাখের রাস্তায় দেব-শুভশ্রীর নাচ, নস্ট্যালজিয়ায় বুঁদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকাই মালা রে গানে পাহাড়ে নেচে উঠলেন দেব-শুভশ্রী। কিন্তু কী এমন ঘটল যে পুরোন স্মৃতি রোমন্থনে মাতলেন দেশু! টলিউডের অন্যতম চর্চিত ও সফল অনস্ক্রিন জুটি দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘ আট বছরের দূরত্ব ভেঙে ফের একসঙ্গে পর্দায় ফিরছেন এই চর্চিত জুটি। পরিচালক সৌমিক সেনের নতুন ছবি 'দেশু ৭'-এর শ্যুটিং সম্প্রতি শেষ হল। আর সেই শেষের মুহূর্তের 'র্যাপ-আপ' পার্টিকে স্মরণীয় করে রাখলেন খোদ দেব ও শুভশ্রী।
শ্যুটিংয়ের শেষ দিনে সেটজুড়ে ছিল এক উৎসবমুখর পরিবেশ। কেক কাটার পাশাপাশি সেটেই বাজিয়ে তোলা হয় তাঁদের এক সময়ের সুপারহিট ছবি 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে'-র আইকনিক গান 'মালা রে'। গানটি বাজতেই একে অপরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে শুরু করেন দেব ও শুভশ্রী। পুরনো দিনের সেই চেনা ছন্দ, দুর্দান্ত মেজাজ আর পুরোনো রসায়নের পুনরাবৃত্তি দেখে উপস্থিত কলাকুশলীরাও করতালিতে ভরিয়ে দেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড়
শেষের এই বিশেষ উদযাপনের ভিডিয়ো এবং ছবি সামনে আসতেই তা নেটপাড়ায় মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। তাঁদের এই নস্টালজিক নাচের দৃশ্য দেখে অনুরাগীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই লিখেছেন, এই জুটিকে আবার একসঙ্গে বড় পর্দায় দেখতে পাওয়ার অপেক্ষা আর সহ্য হচ্ছে না। তবে 'দেশু ৭' ছবিটি আদ্যোপান্ত রোমান্টিক ছবি হতে চলেছে, সঙ্গে থাকবে অ্যাকশনের টুইস্ট।
সৌমিক সেন পরিচালিত 'দেশু ৭' ছবিতে দেব ও শুভশ্রীকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। তাঁদের সম্পর্ক, রসায়ন এবং অভিনয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ছবির মূল গল্প। দীর্ঘদিন পর দুই তারকার পুনর্মিলন যে টলিউডের বক্স অফিসে এক নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে, তা নিয়ে সিনেমা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। শ্যুটিং পর্ব শেষ হওয়ায় এখন শুরু হতে চলেছে পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ। ভক্তরা মুখিয়ে আছেন ছবিটির মুক্তির দিনের ঘোষণার জন্য।
উল্লেখ্য, শ্যুটিং শেষের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবকে খোলা চিঠি লিখেছিলেন শুভশ্রী। এবং সেখানে দেবের প্রতি আবেগ ঝরে পড়েছিল তাঁর। শুভশ্রী লিখেছিলেন,
প্রিয় দেব,
আজ ‘দেশু ৭’-এর শুটিংয়ের শেষ দিন, তাই ভাবলাম কিছু কথা এখানে শেয়ার করি।
আমরা দু’জনে মোটামুটি একই সময়ে আমাদের যাত্রা শুরু করেছিলাম।
তবে এবারের অভিজ্ঞতাটা একদমই অন্যরকম ছিল। তোমার পরিচালিত প্রথম ছবিটিতে যুক্ত থাকার সুবাদে আমি তোমাকে এবং তোমার ভাবনাকে ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিতে দেখেছি। দেখেছি কীভাবে স্বপ্ন গড়তে হয়। তোমার ব্যক্তিত্বের এক নতুন দিক আমার চোখে পড়ল।
সত্যি বলতে কী, শুরুতে আমার মনে কিছুটা ঈর্ষার ভাব জেগেছিল। অবশ্য তাকে সন্দেহও বলা যায়। মনে প্রশ্ন জেগেছিল তোমাকে নিয়ে, "সিনেমায় অভিনয় করত তো দেব! বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে। তাহলে কখন চিত্রনাট্য আর সিনেমা তৈরির এত খুঁটিনাটি শিখে নিল? কীভাবে সামলাবে ও সবটা?"
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