  Dev-Subhashree: অতীত নিয়ে বাঁচতে চাই না, দেবকে সঙ্গে নিয়েই রাজ-রুক্মিণীকে কৃতজ্ঞতা শুভশ্রীর...

Dev-Subhashree: 'অতীত নিয়ে বাঁচতে চাই না', দেবকে সঙ্গে নিয়েই রাজ-রুক্মিণীকে কৃতজ্ঞতা শুভশ্রীর...

Dev-Subhashree thanks Raj-Rukmini: ১০ বছর পর এক মঞ্চে দেব-শুভশ্রী, বড় ধামাকার আগে রাজ-রুক্মিণীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানালেন নায়িকা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 19, 2026, 07:54 PM IST
Dev-Subhashree: 'অতীত নিয়ে বাঁচতে চাই না', দেবকে সঙ্গে নিয়েই রাজ-রুক্মিণীকে কৃতজ্ঞতা শুভশ্রীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড যেন এক বৃত্ত সম্পূর্ণ করল। দীর্ঘ ১০ বছরের অপেক্ষা শেষে যখন দেব এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় একে অপরের পাশে দাঁড়ালেন, তখন কেবল নস্টালজিয়া নয়, বরং এক পরিণত বন্ধুত্বের সাক্ষী থাকল বাংলা সিনেমা। সম্প্রতি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ধূমকেতু’র প্রচার ঝলক প্রকাশ অনুষ্ঠানে দীর্ঘ এক দশক পর এক মঞ্চে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। আর সেই আবহেই নিজেদের নতুন ছবির আগাম টিকিট বুকিং ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এক বিশেষ লাইভ সেশনে মুখ খুললেন এই জনপ্রিয় জুটি।

লাইভে শুভশ্রী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান, তিনি বা দেব কেউই অতীত নিয়ে পড়ে থাকতে চান না। তিনি বলেন, “আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি বলেই আজ আবার একসঙ্গে কাজ করতে পারছি।” তবে এই পুনর্মিলনের পিছনে রাজ চক্রবর্তী এবং রুক্মিণী মৈত্রর যে বড় ভূমিকা রয়েছে, তা উল্লেখ করতে ভোলেননি নায়িকা। রাজ ও রুক্মিণীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের সমর্থন ছিল বলেই এই কামব্যাক সম্ভব হয়েছে।

অন্যদিকে, দেব দর্শকদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ রেখেছেন। ভক্তদের উচ্ছ্বাসকে সম্মান জানিয়েও তিনি বলেন, “আমাদের একসঙ্গে দেখে আনন্দ পান, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু দয়া করে আমাদের সঙ্গীদের (রাজ ও রুক্মিণী) নিয়ে কোনো কুরুচিকর মন্তব্য বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করবেন না।” দেবের এই বার্তা স্পষ্ট করে দেয় যে, পেশাদার কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা এক হলেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে অত্যন্ত সুখী।

ছবি সম্পর্কে দেব জানান, আসন্ন এই প্রজেক্টে প্রেম, অ্যাকশন এবং রোমাঞ্চ— সবকিছুর স্বাদ পাবেন দর্শকরা। তবে ছবির নাম কী হবে বা অন্য কারা অভিনয় করবেন, তা এখনই খোলসা করতে নারাজ প্রযোজক দেব। আগামী পয়লা বৈশাখ শুভশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফের লাইভে এসে সবটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবেন তিনি। আপাতত মুক্তির ১০ মাস আগে থেকেই টিকিট বুকিংয়ের হিড়িক দেখে এটুকু বলাই যায়— ‘দেশু’ ম্যাজিক বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস লিখতে প্রস্তুত।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Devsubhashree gangulyRAJ CHAKRABORTYRukmini Maitra
