Dev Supports Makeup Artist: ২ বছর হাতে কাজ নেই, উল্টে খুনের হুমকি: টলিউডের ‘অন্ধকার’ ঘুচিয়ে মেকআপ শিল্পী সিমরনের পাশে দেব

Actor Dev Supports Makeup Artist Simran Paul: টলিউডের অন্দরে আবারও চরম অস্থিরতা। কর্মহীনতা, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং প্রাণনাশের হুমকির মতো বিস্ফোরক সব ঘটনায় উত্তাল স্টুডিও পাড়া। মেকআপ শিল্পী সিমরন পালের পাশে দাঁড়িয়ে ফেডারেশনকে কড়া বার্তা দিলেন সুপারস্টার দেব।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 11, 2026, 08:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের অন্দরের রাজনীতি আর ‘ব্যান সংস্কৃতি’ নিয়ে আবারও উত্তপ্ত টালিগঞ্জ। এবার অভিযোগের কেন্দ্রে এক রূপসজ্জাশিল্পী সিমরন পাল। গত দু’বছর ধরে কাজ না থাকা এবং ফেডারেশনে অভিযোগ জানানোর পর খুনের হুমকি পাওয়ার মতো চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই চরম সংকটে তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন অভিনেতা-সাংসদ দেব।

আরও পড়ুন- Koel Mallick Net Worth: ১ কেজির বেশি সোনা থেকে ১৩ লাখের রোলেক্স, অভিনয়-রাজনীতির বাইরে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী কোয়েল: একনজরে টলিকুইনের সম্পত্তির খতিয়ান

সহকারী রূপসজ্জাশিল্পী সিমরন পালের দাবি, দীর্ঘ দুই বছর ধরে তাঁর হাতে কোনো কাজ নেই। মেকআপ গিল্ডের সম্পাদক বাপি মালাকারকে বারংবার জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় তিনি ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে চিঠি লেখেন। সিমরনের বিস্ফোরক অভিযোগ, স্বরূপ বিশ্বাসকে চিঠি দেওয়ার পরেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তাঁকে নাকি সরাসরি খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে! নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে গত ১০ এপ্রিল গল্ফ গ্রিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

সিমরন তাঁর ভিডিওতে জানান, কাজ পেতে গেলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ‘প্রিয়’ হতে হবে— এমন ইঙ্গিতও তাঁকে দেওয়া হয়েছে। অভাবের তাড়নায় ধারদেনা করে সংসার চালানো এই শিল্পী এখন ঘরবন্দি। এই ভিডিওটি নজরে আসতেই শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় তা শেয়ার করেন দেব। সিমরনকে নিজের উদ্যোগে কাজ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি টলিউডের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন অভিনেতা।

দেব স্পষ্ট ভাষায় জানান, ফেডারেশনের কাজ হওয়া উচিত শিল্পীদের পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের কাজ বন্ধ করা নয়। দেব বলেন, “আমরা প্রযোজক আনতে পারি, কাজ আনতে পারি। কিন্তু নিয়মের অজুহাতে যদি কাজ বানচাল করা হয় এবং ‘ব্যান সংস্কৃতি’ চলে, তবে ইন্ডাস্ট্রি শেষ হয়ে যাবে।” 

আরও পড়ুন- Jeet meets Rahul Banerjee Mother: মুম্বই থেকে ফিরেই রাহুলের মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন জিৎ, তবুও পিছু ছাড়ছে না সমালোচনা: নেটপাড়ায় তর্ক-বিতর্ক

এদিকে স্বরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ফেডারেশনের ‘সুরক্ষা বন্ধু’ শাখা। মেকআপ গিল্ডের সম্পাদক বাপি মালাকার বা সহ-সম্পাদক অনুপ জানার কাছ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। আপাতত দেবের হস্তক্ষেপে সিমরনের সুদিন ফেরে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা টলিপাড়া।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

