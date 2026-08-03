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অসমের বন্যায় বন্দি মা, ভেসে গেছে ঘরবাড়ি: কান্নায় ভেঙে পড়লেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা

সব শেষ হয়ে গেল... কিছুই আর অবশিষ্ট নেই! আসামের ভয়াবহ বন্যায় আটকে দেবলীনা ভট্টাচার্যের মা। ভেসে গেছে দিদিমা ও মাসির ঘরবাড়ি। এতদিন মনের কষ্ট চেপে রাখার পর এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় অঝোরে কাঁদলেন টেলিভিশনের 'গোপী বহু'। কী জানালেন অভিনেত্রী?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 03, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:05 PM IST
অসমের বন্যায় বন্দি মা, ভেসে গেছে ঘরবাড়ি: কান্নায় ভেঙে পড়লেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দেবলীনা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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