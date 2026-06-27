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'যেমন আছো তেমনই থেকো', জন্মদিনে রুক্মিনীকে নিয়ে প্রেমমাখা পোস্ট দেবের, অভিনেত্রীর জবাবও...

রুক্মিনীর জন্মদিন। দেবের পোস্ট থাকবে না। ভক্তদের তার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। শনিবার সাতসকালেই রুক্মিণীর উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালোবাসায় মোড়া বার্তা শেয়ার করে নিলেন সুপারস্টার সাংসদ দেব, যা দেখে মন জুড়িয়ে গেছে নেটপাড়ার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 27, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:06 PM IST
'যেমন আছো তেমনই থেকো', জন্মদিনে রুক্মিনীকে নিয়ে প্রেমমাখা পোস্ট দেবের, অভিনেত্রীর জবাবও...
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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