'যেমন আছো তেমনই থেকো', জন্মদিনে রুক্মিনীকে নিয়ে প্রেমমাখা পোস্ট দেবের, অভিনেত্রীর জবাবও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশেষ মানুষের জন্মদিনের শুভেচ্ছাটাও জাঁকজমকপূর্ণ হবে, এমনটাই আশা থাকে সবার। আর রুক্মিণীর স্পেশাল ডে-তে টলিউডের ‘মোস্ট হ্যাপেনিং কাপল’-এর তরফ থেকে ধামাকা সারপ্রাইজ আসবে না, তা আবার হয় নাকি? তবে এবার কেক কাটার চেনা রোমান্টিক ছবির ট্রেন্ড ভেঙে এক্কেবারে ছক্কা হাঁকালেন সুপারস্টার দেব। প্রেমিকার জন্মদিনে নিজের মোস্ট অ্যাওয়েটেড ছবি ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’-র লুক শেয়ার করে রুক্মিণীকে উইশ করলেন অভিনেতা।
দেব তাঁর ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেছেন, যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ছবিতে মঞ্জুর ভূমিকায় রুক্মিণীকে দেখা গেল সালোয়ার কামিজে। হালকা মেকআপ। মুখে স্মিত হাসি। ছিমছাম সাজ।আসলে এটি পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত করিমুল হকের বায়োপিক ‘বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা’ ছবির এক্সক্লুসিভ লুক।
ছবির ক্যাপশনে রুক্মিণীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেব লিখেছেন, 'তোমার এই বিশেষ দিনে আমার আগামী ছবির ফার্স্ট লুক শেয়ার করলাম। শুভ জন্মদিন রুক্মিণী। যেমন আছো তেমনিই থেকো।' প্রেমিকের কাছ থেকে এমন উপহার পেয়ে আপ্লুত রুক্মিণীও। দেবের এই পোস্টে রিঅ্যাক্ট করে তিনি লিখেছেন, "এর চেয়ে ভালো জন্মদিনের উপহার আর কিছু হতেই পারত না। থ্যাঙ্ক ইউ লাভ।"
এই সিনেমায় দেবের অনস্ক্রিন স্ত্রীর চরিত্রে দেখা যাবে রুক্মিণীকে। তাঁর চরিত্রের নাম 'মঞ্জু', করিমুল হকের স্ত্রী। 'বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা' নামে পরিচিত করিমুল হক পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির একজন চা-বাগান শ্রমিক ও সমাজকর্মী। মায়ের মৃত্যুর পর অ্যাম্বুলেন্সের অভাবের কষ্ট থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি নিজের মোটরবাইকে ট্রলি যুক্ত করে প্রত্যন্ত এলাকার অসুস্থ মানুষদের বিনামূল্যে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। তাঁর এই ব্যতিক্রমী মানবসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭ সালে তিনি ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মশ্রী লাভ করেন।
দেব-রুক্মিনীর নাম একসঙ্গে থাকবে এখন এটাই স্বাভাবিক অনুরাগীদের কাছে। তবে মাঝে মাঝে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জনও তৈরি হয়েছে। তবে সেসবে জল ঢেলে দিয়ে নিজেদের সম্পর্ককে অটুট রেখেছেন দেব ও রুক্মিণী। দেব-রুক্মিণীর এই মিষ্টি খুনসুটি এবং দেবের এই নতুন রূপ দেখে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা। পর্দার জাঁকজমক সরিয়ে করিমুল হকের মতো একজন সমাজসেবীর চরিত্রে দেব নিজেকে কীভাবে ফুটিয়ে তোলেন, এখন সেটাই দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শক।
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