/শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় বি-টাউনে উৎসব! প্রিয়াঙ্কার কুর্নিশ, বিজয় বর্মার ‘আচ্ছা চলতা হুঁ’ খোঁচা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস বিতর্ক ও পেপার লিকের জেরে শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের মুখে অবশেষে ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। অফিশিয়াল অনুমোদনের অপেক্ষা থাকলেও, এই খবর সামনে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন সেলিব্রেশন শুরু হয়েছে, তেমনই তাতে যোগ দিয়েছেন একাধিক বলিউড তারকা।
বলিউড তারকাদের প্রতিক্রিয়া
সোশ্যাল মিডিয়ায় শিক্ষামন্ত্রীর ছবি পোস্ট করে অভিনেতা বিজয় বর্মা জনপ্রিয় গানের সুর টেনে লেখেন— "আচ্ছা চলতা হুঁ.. দুয়াওঁ মে ইয়াদ রাখা।" তাঁর এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে হাসি আটকে রাখতে পারেননি ফাতিমা সানা শেখ ও আহানা কুমরার মতো অভিনেত্রীরা। অন্যদিকেে, সাংবাদিক ফায়ে ডি'সুজার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার খবর দেখে কমেন্ট সেকশনে হাততালি ও ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যকে কুর্নিশ জানান প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস। এছাড়া ঈশান খট্টর, মালাইকা অরোরা ও টিনা দত্তরাও প্রতিক্রিয়া জানান।
স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান বীর দাস শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, "তোমরা স্কুলে পড়া সংবিধান বইয়ের সেই হারিয়ে যাওয়া শব্দটিকে আবার ফিরিয়ে আনলে। অসাধারণ কাজ করেছ তোমরা। এখান থেকে যা-ই ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত জয় তোমাদেরই হল। এখন দ্রুত উদযাপনে মেতে ওঠো!"
‘ঝুঁকতি হ্যায় দুনিয়া...!’
অন্যদিতে, খবরটি পাওয়া মাত্রই দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদস্থল থেকে সিজেপি-র অভিজিৎ দীপক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, “আমরা করে দেখিয়েছি! ঝুঁকতি হ্যায় দুনিয়া, ঝুঁকানে ওয়ালা চাহিয়ে!” শিক্ষার্থীদের এই জয়কে দেশজুড়ে গণতন্ত্র ও ছাত্রশক্তির এক বিরাট প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে। 'ককরোচ জনতা পার্টি' এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে শনিবার তৃতীয় দফার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।
আগের দফার আলোচনার পর সিজেপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের তিনটি প্রধান দাবির মধ্যে দুটির বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য থেকেই গিয়েছিল বলে সিজেপি প্রতিনিধিরা জানিয়েছিলেন। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই সরকারি সূত্রের তরফে মন্ত্রীর পদত্যাগের সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়া হয়। তাঁরা বলেন, "পদত্যাগ করা এবং দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোই সবচেয়ে সহজ কাজ। জনগণ আমাদের ম্যান্ডেট দিয়েছেন এবং আমরা তা পূরণ করব।"