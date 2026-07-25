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শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় বি-টাউনে উৎসব! প্রিয়াঙ্কার কুর্নিশ, বিজয় বর্মার ‘আচ্ছা চলতা হুঁ’ খোঁচা

Dharmendra Pradhan Resigns: বিতর্কের মুখে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগে যন্তর মন্তরের পাশাপাশি উল্লাসে মেতেছে বলিউড। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া শিক্ষার্থীদের এই জয়কে কুর্নিশ জানিয়েছেন, বিজয় বর্মা ‘আচ্ছা চলতা হুঁ’ লিখে কটাক্ষ করেছেন এবং বীর দাস একে ছাত্রশক্তির জয় আখ্যা দিয়েছেন। অন্যদিকে সিজিপি-র অভিজিৎ দীপক একে গণতন্ত্রের জয় বলে অভিহিত করেছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 25, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:02 PM IST
শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফায় বি-টাউনে উৎসব! প্রিয়াঙ্কার কুর্নিশ, বিজয় বর্মার ‘আচ্ছা চলতা হুঁ’ খোঁচা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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