Zee News Bengali
Bollywood Gossips: অনন্যা পাণ্ডে-কে এক বন্ধুর বিয়েতে জাহ্নবী কাপুরের প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে টুইন করেতে দেখে, নেটপাড়ায় পড়ে যায় শোরগোল! পোস্টটিতে জাহ্নবীর খুনসুটি ভরা কমেন্ট মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 9, 2025, 01:19 PM IST
Ananya Pandey | Janhvi Kapoor: জাহ্নবী অতীত! এবার অনন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন শিখর? ভাইরাল ছবি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের গ্ল্যাম গ্যাং অনন্যা পাণ্ডে, শানায়া কাপুর আর জাহ্নবী কাপুর সম্প্রতি তাঁদের এক বন্ধু দিয়া শ্রফ-এর বিয়েতে যোগ দেন। অনন্যা ইনস্টাগ্রামে সেই বিয়ের ঝলক শেয়ার করতেই চোখে পড়ে এক চমকপ্রদ মিল। তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবেই জাহ্নবীর বয়ফ্রেন্ড শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে টুইন করেছেন!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya (@ananyapanday)

ছবিগুলোর মধ্যে একটি স্লাইডে দেখা যায়, দু’জনেই পরেছেন বাদামী রঙের এমব্রয়ডারি করা পোশাক। মুহূর্তেই সেই ছবি ভাইরাল। আর সেখানে হাজির জাহ্নবীর মজার প্রতিক্রিয়া— ছ’নং স্লাইড।

নেটিজেনরা তখনই মজার ছলে জাহ্নবী-কে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'জাহ্নবী, আমি হলে সহ্য করতাম না!' আবার কেউ মন্তব্য করেছেন, 'ছ’নং স্লাইডে জাহ্নবীর ধাক্কা খাওয়া মুখ!'

যদিও অনন্যা ও শিখরের মিল পুরোপুরি কাকতালীয় বলেই ধারনা তাঁদের অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত, তবে কটাক্ষ করতে কেউ পিছপা হচ্ছেন না। 

উল্লেখ্য, জাহ্নবী ও শিখর পাহাড়িয়ার প্রেমের গুঞ্জন নতুন নয়। দু’জনেই প্রকাশ্যে কিছু বললেও, তাঁদেরকে একাধিকবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। জাহ্নবীর গলায় শিখরের নাম লেখা নেকলেসও ভাইরাল হয়েছিল। এমনকি কান চলচ্চিত্র উত্‍সবেও শিখরকে দেখা যায় জাহ্নবীর পাশে।

অন্যদিকে, অনন্যা এখন ব্যস্ত তাঁর নতুন রোমান্টিক ড্রামা ‘তু মেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি’ ছবির প্রচারে, যেখানে কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২৫ ডিসেম্বর।

অন্যদিকে, জাহ্নবীকে আগামীতে দেখা যাবে তেলুগু অ্যাকশন ড্রামা ‘পেডি’ (Peddi) -তে, রাম চরণ ও শিবরাজকুমারের সঙ্গে। ছবিটি মুক্তি পাবে পরের বছর ২৭-এ মার্চ।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Ananya PandayJanhvi KapoorShikhar PahariyaBollywood GossipBollywood WeddingDiya ShroffMihir Madhvani
