Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: বোকাবাক্সে বাজিমাত! টেলিভিশনে সেরা শো 'দিদি নম্বর ১'....

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার 'রেড লেটার ডে' বাংলার বিনোদনে। পর্দা উঠল মেগা অ্যাওয়ার্ড শো 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24)-এর। মোট ২৪টি বিভাগে দেওয়া হল সম্মাননা। স্রেফ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নন. পুরস্কৃত করা হল ক্যামেরার
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বোকাবাক্সে বাজিমাত! 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' মঞ্চে ফিকশন বিভাগে সেরা টিভি শো-র শিরোপা জিতে নিল 'পরিণীতা'। আর নন-ফিকশন বিভাগে সেরা 'দিদি নম্বর ১'।
টেলিভিশনে সেরা
টিভি-শো
ফিকশন- পরিণীতা
নন-ফিকশন- দিদি নম্বর ১
অভিনেতা(পুরুষ)
জিতু কমল(অর্জুন সিং রায়, চিরদিনই তুমি যে আমার)
অভিনেতা (মহিলা)
স্বস্তিকা দত্ত(প্রফেসর বিদ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়)
২৯ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার 'রেড লেটার ডে' বাংলার বিনোদনে। পর্দা উঠল মেগা অ্যাওয়ার্ড শো 'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24)-এর। মোট ২৪টি বিভাগে দেওয়া হল সম্মাননা। স্রেফ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নন. পুরস্কৃত করা হল ক্যামেরার পিছনের কারিগররা অর্থাৎ পরিচালক এবং টেকনিশিয়ানদেরও।
জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪ আরও একবার বাংলা চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ওটিটি এবং সঙ্গীতের এক মাইলফলক উদযাপনে পরিণত হয়েছে। এ বছরের মনোনয়ন তালিকা বাড়তি মনোযোগ কেড়েছে, কারণ সেরা প্লেব্যাক গায়ক (পুরুষ) বিভাগে মনোনীত হয়েছেন সঙ্গীতসম্রাট অরিজিৎ সিং। তবে, এই পুরস্কার প্রদানের আগের দিনই তিনি তাঁর অবসরের ঘোষণা দেওয়ায় পুরো অনুষ্ঠানটিতে একটি আবেগঘন আবহ তৈরি হয়েছে। সঙ্গীতের পাশাপাশি এই মঞ্চে সেই সমস্ত অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং কলাকুশলীদের সম্মানিত করা হচ্ছে, যাঁরা গত এক বছরে বাংলা গল্প বলার ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন।
অনুষ্ঠানের সময়সূচী
'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪'-এর এই জমকালো অনুষ্ঠানটি আজ, ২৯ জানুয়ারি (২০২৬) কলকাতার দ্য ওয়েস্টিন (রাজারহাট)-এ চিত্রায়িত হচ্ছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, বিকেল ৫টায় জি ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলে সম্প্রচারিত হবে।
'জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪' হোস্ট করলেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও মডেল-অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র। রীতিমতো এদিন দুপুর থেকেই তাঁরা একেবারে রিহার্সাল সেরেছেন। তৈরি হয়েছেন মেগা শোয়ের জন্য়।
