Agnidev Chatterjee: আচমকা চোখ ঝাপসা, হাঁটতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন: একাধিক স্ট্রোকে আক্রান্ত পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়

Agnidev Chatterjee: আচমকা চোখ ঝাপসা, হাঁটতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন: একাধিক স্ট্রোকে আক্রান্ত পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়
Agnidev Chatterjee health Update: এমআরআই (MRI) রিপোর্ট আসার পর আসল সত্যি সামনে আসে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে, অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক স্ট্রোক হয়েছে। রিপোর্টে দেখা গিয়েছে যে শনিবার একটি অ্যাটাক হয়েছে এবং গ্রাফ অনুযায়ী সম্ভবত শুক্রবারও একটি অ্যাটাক হয়েছিল।
সৌমিতা মুখোপাধ্যায়: টলিউডে যেন একের পর এক দুঃসংবাদের খবর এসেই যাচ্ছে। জনপ্রিয় পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় গুরুতর অসুস্থ। স্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মাইল্ড স্ট্রোক হয়েছে পরিচালকের। ভর্তি করানো হয়েছেন এক বেসরকারি হাসপাতালে।
সুদীপা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তারা বিষয়টিকে সাধারণ মাইগ্রেনের সমস্যা বলে ভুল করেছিলেন। মাইগ্রেনের ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। অগ্নিদেবের প্রচণ্ড মাথাব্যথা ছিল এবং রগগুলো ফুলে উঠছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে উপসর্গগুলো জটিল হতে শুরু করে। অভিনেত্রী আরও জানান, পরিচালক তার বাঁ চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেন এবং একটি জিনিসকে দুটি দেখছিলেন। হাঁটার সময় তিনি টাল সামলাতে পারছিলেন না এবং দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছিলেন। এমআরআই (MRI) রিপোর্টে দেখা গিয়েছে যে শনিবার একটি স্ট্রোকের পাশাপাশি সম্ভবত শুক্রবারও একটি মাইল্ড অ্যাটাক হয়েছিল।
পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। সুদীপা জানিয়েছেন, রবিবার দুপুর ১২টা থেকে ১টার পর ওঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।
উল্লেখ্য, অন্যদিকে এখনও নিখোঁজ পরিচালক উত্সব মুখোপাধ্যায়। ২ এপ্রিল থেকে কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না পরিচালকের। পুলিস সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সকালে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন উৎসব। দুপুরে একবার কথা বলেন স্ত্রীর সঙ্গে। তারপর থেকেই উত্সবের ফোন সুইচড অফ। চারিদিকে খোঁজ খবর করে কোথাও না পেয়ে অবশেষে আনন্দপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন পরিচালকের স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।
উদ্বিগ্ন হয়ে ফেসবুক পোস্টে উত্সবের স্ত্রী বৃহস্পতিবার লেখেন, 'সকালে উত্সব বিশেষ কিছু কাজের জন্য পিএনবি (PNB) নিমতা শাখায় গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবার ফোনটি রয়েছে, আর নিজের ফোনটি আমার কাছেই আছে।
দুপুর ২টো ২২ মিনিটে তাঁর সঙ্গে শেষ কথা হয়, তখন তিনি ব্যাঙ্কেই ছিলেন। তারপর থেকেই ওই ফোন নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এখনও বাড়ি ফেরেননি এবং তাঁর সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি ইতিমত্যেই থানায় একটি ডায়েরি (Missing Diary) করেছি।
ওঁর কোনো বন্ধু যদি ওঁর খোঁজ জানেন, তবে দয়া করে তাঁকে জানান যে আমি ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি। উৎসব, এই লেখাটি দেখলে দয়া করে এখনই আমার সাথে যোগাযোগ কর। যদি কেউ ওঁর কোনো খোঁজ দিতে পারেন বা কোনো পরামর্শ থাকে, তবে দয়া করে আমাকে মেসেঞ্জারে জানান। আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'
