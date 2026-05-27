Anik Dutta Autopsy Report: মাথার খুলি ২ টুকরো! পাঁজর ভাঙা, ফুসফুসে জমাট রক্ত; ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এল অনীক দত্তের মৃত্যুর আসল কারণ

Anik Dutta Death: মাথার খুলি ও পাঁজর ভাঙা, ফুসফুসে রক্ত জমাট! সামনে এল পরিচালক অনীক দত্তর ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট। রিপোর্ট অনুযায়ী, অনেক উপর থেকে পড়ার কারণেই এই মারাত্মক আঘাত। অনীক দত্তর মতো একজন গুণী পরিচালকের ময়নাতদন্তের এই প্রাথমিক রিপোর্ট সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই শোকের ছায়া আরও ঘনীভূত হয়েছে। ময়নাতদন্তের এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণগুলি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। 

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 27, 2026, 09:42 PM IST|Updated: May 27, 2026, 09:42 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

