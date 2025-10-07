English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tv Actress Molestation Case: পানীয়ে মাদক মিশিয়ে অশ্লীল শ্যুট, পুলিসে অভিযোগ টেলি-অভিনেত্রীর! গ্রেফতার পরিচালক...

Director Arrest: অভিনেত্রীর অভিযোগ, যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন, তখন হেমন্ত সেই মুহূর্তের ভিডিও রেকর্ড করেন এবং পরে সেই ভিডিও ব্যবহার করে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেন পরিচালক-প্রযোজক। এমনকী তাঁকে আপত্তিকর পোশাক পরতে ও অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয় করতে চাপ দিতে থাকে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 7, 2025, 08:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যৌন হয়রানি, প্রতারণা এবং ভয় দেখানোর অভিযোগে অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক বি আই হেমন্ত কুমারকে বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার করেছে রাজাজিনগর পুলিস। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন একজন টেলিভিশন অভিনেত্রী (Tv Actress)। তাঁর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন- Dev-Prosenjit: ফিরছে ৭৮-র স্মৃতি! বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাশে একজোটে টলিউড...

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে হেমন্ত কুমার তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে আসেন। 'তিন' নামের একটি ছবিতে প্রধান চরিত্রের জন্য তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই বাবদ ২ লাখ টাকা পারিশ্রমিকের চুক্তি হয়, যার মধ্যে ৬০,০০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। পরে অভিনেত্রী অভিযোগ করেন যে হেমন্ত শ্যুটিঙে দেরি করতে শুরু করেন এবং তাঁকে আপত্তিকর পোশাক পরতে ও অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয় করতে চাপ দিয়ে হয়রানি করতে থাকেন। তিনি আরও জানান যে শ্যুটিং চলাকালীন হেমন্ত তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তিনি রাজি না হওয়ায় তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়।

ফিল্ম চেম্বারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করার পর অভিনেত্রী তাঁর অংশের কাজ শেষ করলেও, হেমন্ত কুমার তাঁকে হয়রানি ও ভয় দেখানো চালিয়ে যান বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে মুম্বইয়ে একটি প্রচারমূলক অনুষ্ঠানের সময় হেমন্ত কুমার নাকি তাঁর পানীয়ের মধ্যে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন। অভিনেত্রী যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন, তখন হেমন্ত সেই মুহূর্তের ভিডিও রেকর্ড করেন এবং পরে সেই ভিডিও ব্যবহার করে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করেন। অভিনেত্রী তার বিরোধিতা করলে, তিনি গুন্ডা পাঠিয়ে তাঁকে অনুসরণ করান এবং তাঁর ও তাঁর মায়ের জীবননাশের হুমকি দেন।

আরও পড়ুন- Zubeen Garg Death: জ়ুবিনের মৃত্যুতে শোকাহত পাকিস্তানও! করাচিতে গায়ককে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাক-ব্যান্ডের...

এছাড়াও, সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই ছবির সম্পাদিত এবং কিছু আপত্তিকর অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা, অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা এবং প্রকাশ্যে তাঁর মানহানি করার অভিযোগও রয়েছে হেমন্তের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর অভিনেত্রী বেঙ্গালুরু সিটি সিভিল কোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালত হেমন্ত কুমারকে কোনো ভিডিও আপলোড করা থেকে বিরত থাকার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তবে অভিযোগ, হেমন্ত সেই আদেশ লঙ্ঘন করে মানহানিকর কন্টেন্ট পোস্ট করা চালিয়ে যান। পুলিস জানিয়েছে, হেমন্ত কুমারকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে বিচারবিভাগীয় রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত চলছে।

 

