Utsav Mukherjee Missing: কেটে গেছে ২ দিন, এখনও খোঁজ নেই উত্সবের: কী করছে পুলিস থেকে শুরু করে ডিরেক্টরস গিল্ড? প্রশ্ন সুদীপ্তার
Sudipta Chakraborty on Utsav Mukherjee: রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই টলিউডে এবার নতুন আতঙ্ক—পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান। অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীর এই উদ্বেগজনক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে লুকিয়ে থাকা গভীর সংকটকে আবারও সামনে এনে দিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড যেন এক মৃত্যুপুরী আর রহস্যের আবর্তে পরিণত হয়েছে। অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর ধাক্কা সামলানোর আগেই এবার পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়ের নিখোঁজ হওয়ার খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে টলিউডে। 'হাফ সিরিয়াস' এবং 'ভীতু'-র মতো প্রশংসিত ছবির পরিচালক উৎসবের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী।
শনিবার সকালে এক আবেগঘন পোস্টে সুদীপ্তা প্রশ্ন তোলেন, “উৎসব মুখোপাধ্যায়ের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল? পুলিস কী করছে?” তিনি আরও জানতে চান, লেখক বা পরিচালকদের সংগঠনের সদস্য হিসেবে উৎসবের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি না। সুদীপ্তার দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু উৎসব। তাঁর দুটি ছবিতেই অভিনয় করেছেন সুদীপ্তা। অভিনেত্রীর কথায়, “বহুদিনের সম্পর্ক... আমাদের পরিবারের সব কটা বাচ্চার সঙ্গে দারুণ ভাব ছিল। ইদানিং যোগাযোগ রাখত না বিশেষ, নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল।”
উৎসবের সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর একাকীত্ব নিয়েও বিচলিত সুদীপ্তা। তাঁর মতে, এই কঠিন সময়ে ইন্ডাস্ট্রির সকলেরই তাঁর পাশে থাকা উচিত। রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর থেকে টলিউড যে মানসিক ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সুদীপ্তার পোস্টে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি লিখেছেন, “শোক আর শক নেবারও একটা সীমা থাকে! উৎসবের অন্তর্ধানের কিনারা হোক তাড়াতাড়ি।”
ইন্ডাস্ট্রির একটি বড় অংশ মনে করছে, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে অপেশাদার কাজের পরিবেশ এবং মানসিক চাপের কথা উঠে আসছে, উৎসবের ‘নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া’ বা অন্তর্ধানের পেছনেও কি তেমন কোনো কারণ রয়েছে? পুলিশি তদন্ত এবং সংগঠনগুলোর সক্রিয়তার ওপর এখন সবটা নির্ভর করছে। উৎসবের খোঁজ পেতে টলিউডের একাধিক শিল্পী ও কলাকুশলী সরব হয়েছেন।
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার আনন্দপুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিমতায় ব্যাংকের কাজে গিয়েছিলেন উত্সব। নিজের ফোনটি রেখে গিয়েছিলেন বাড়িতে, সঙ্গে ছিল প্রয়াত বাবার ফোন। সেই ফোনেই শেষবার দুপুর ২.২২ মিনিটে কথা হয় স্ত্রীর সঙ্গে। এরপর থেকে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাত ৮টা অবধি বাড়ি না ফেরায় থানার দ্বারস্থ হন স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিস তদন্তে নেমে জানতে পারে, শেষবার ফোনের লোকেশন ছিল বিধাননগর স্টেশন, বিকেল ৩.৩০মিনিটে। সেখান থেকে কোথায় গেলেন চিত্রনাট্যকার-পরিচালক? ২ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কিনারা হল না এই রহস্যের।
