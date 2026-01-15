English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Disha Patani & Talwiinder Dating Rumors: 'কারোর সঙ্গে শুলে শুধু HIV নয়, অভিশাপও লাগে', দিশাকে সতর্ক করলেন তলবিন্দরের প্রাক্তন!

Talwiinder Ex Sony Kaur’s Viral Warning: সম্প্রতি উদয়পুরের একটি রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠানে দিশা পাটানি এবং তলবিন্দর সিং সিধুর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। শোনা যাচ্ছে একে অপরকে ডেট করছেন তাঁরা। এরই মাঝে বোমা ফাটালেন তলবিন্দরের প্রাক্তন প্রেমিকা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 15, 2026, 02:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টাইগার শ্রফের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নতুন প্রেমিক পেয়েছেন অভিনেত্রী দিশা পাটানি (Disha Patani)? এই খবরেই সরগরম বলিউড। গত কয়েকদিন ধরে বিটাউন আর সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে, কারণ একইসঙ্গে ধরা দিয়েছেন তাঁরা। তবে এবার চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে কেবল দিশা নন, রয়েছেন পাঞ্জাবি গায়ক তলবিন্দর সিং সিধুর প্রাক্তন প্রেমিকা সোনি কৌর। তাঁর একটি পোস্ট ঘিরে শুরু বিতর্ক। 

আরও পড়ুন- Popular Doordarshan Actor Death: অভাব আর একাকীত্বই কাড়ল প্রাণ! নিভৃতে বিদায় নিলেন মহালয়ার জনপ্রিয় অভিনেতা অমল চৌধুরী...

সম্প্রতি উদয়পুরের একটি রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠানে দিশা পাটানি এবং তলবিন্দরকে একসঙ্গে দেখা যায়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, গায়ক সাধারণত যে ফেস-পেইন্ট বা মুখোশ পরে থাকেন, এদিন তা ছিল না। বরং দিশার সঙ্গে বেশ খোশমেজাজে গল্প করতে এবং এক পর্যায়ে হাত ধরাধরি করতেও দেখা গেছে তাঁকে। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই জল্পনা শুরু হয়— টাইগার শ্রফের পর তবে কি তালবিন্দরই দিশার মনের মানুষ?

কিন্তু এই গুঞ্জনের মাঝেই নাম না করেই বোমা ফাটালেন প্রেমিকা সোনি কৌর। তাঁর একটি সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম স্টোরি এখন নেটপাড়ায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সোনি কারও নাম না নিলেও লিখেছেন, "বিষয়টা শুধু HIV বা STI (যৌন রোগ) নয়, মানুষ অভিশাপ আর দুর্ভাগ্যও বহন করে। কার সঙ্গে শোবেন, সে বিষয়ে সাবধান থাকুন।"

আরও পড়ুন- Debolinaa Nandy: 'চরিত্রহনন বন্ধ করুন, সায়ককে বিয়ে করতে চাইলে কেউ আটকাত না', ট্রোলারদের কড়া জবাব দেবলীনার...

সোনির এই রহস্যময় পোস্টের সময় নিয়েই উঠছে প্রশ্ন, হঠাত্‍ কেন এখন এই কথা লিখলেন তিনি, যদিও পোস্টে কারোর নাম উল্লেখ নেই।  দিশা ও তলবিন্দরের ঘনিষ্ঠতার খবর যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই এই ধরণের 'সতর্কবার্তা' কি গায়ককেই উদ্দেশ্য করে? নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, বিচ্ছেদের তিক্ততা থেকেই সোনি এমন বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন। অন্যদিকে, দিশার অনুরাগীরা একে সস্তা প্রচার পাওয়ার কৌশল হিসেবেই দেখছেন। যদিও এই গোটা বিষয় নিয়ে দিশা পাটানি বা তলবিন্দর কেউই এখনও মুখ খোলেননি। 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Disha PataniTalwiinderSony KaurBOLLYWOOD NEWS
