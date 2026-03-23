Divya Bharti Death Mystery: ও মরতে চায়নি: ৩০ বছর পর সামনে এল দিব্যা ভারতীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শীর নাম, কী ঘটেছিল সেদিন?

Divya Bharti Death Mystery: ও মরতে চায়নি: ৩০ বছর পর সামনে এল দিব্যা ভারতীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শীর নাম, কী ঘটেছিল সেদিন?
Divya Bharti Death Mystery: ১৯ বছর বয়স, আকাশছোঁয়া সাফল্য আর এক নিশিরাতের রহস্য! দিব্যা ভারতীর মৃত্যু নিয়ে আজও জল্পনা থামে না। "কেউ কি ধাক্কা দিয়েছিল তাঁকে?" এক অভিনেত্রী ফাঁস করলেন সেই রাতের অজানা সত্যি। সেদিন দিব্যার ঘরে ছিলেন জনপ্রিয় ডিজাইনারও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিডের ইতিহাসে দিব্যা ভারতীর মৃত্যু এক অমীমাংসিত নাম। মাত্র ১৯ বছর বয়সে সাফল্যের শিখরে থাকাকালীন ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল মুম্বইয়ের তুলসী অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচ তলা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। তিন দশক পেরিয়ে গেলেও আজও সেই ট্র্যাজেডি নিয়ে চর্চা থামেনি। সম্প্রতি অভিনেত্রী গুড্ডি মারুতি এক সাক্ষাৎকারে সেই অভিশপ্ত রাতের সত্যিটা সামনে এনেছেন, যা ফের উসকে দিয়েছে পুরনো স্মৃতি।
গুড্ডি মারুতির কথা অনুযায়ী, সেই রাতে দিব্যার ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার নীতা লুল্লা। গুড্ডি বলেন, "মার্কেটে অনেক গল্প আছে যে কেউ ওকে ধাক্কা দিয়েছে, কিন্তু ভাগ্য ভালো নীতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।" তিনি জানান, দিব্যা তাঁর লিভিং রুমের সোফায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। জানলাটি ছিল ঠিক সোফার পেছনে। কথা বলতে বলতে দিব্যা সম্ভবত তাঁর স্বামী সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার গাড়ির আওয়াজ পান। তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়েছিলেন সাজিদ এসেছেন কি না, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে যান। নীতা লুল্লা কার্যত তাঁকে চোখের সামনে পড়ে যেতে দেখেছিলেন।
গুড্ডি বলেন, দিব্যা অত্যন্ত মিষ্টি মেয়ে ছিলেন কিন্তু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন সেই সময়। তাঁর কথায়, দিব্যা তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকলেও প্রচণ্ড কাজের চাপে ছিলেন। শেষবার গোবিন্দার এক পার্টিতে দিব্যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গুড্ডির। সেখানে দিব্যাকে কিছুটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। আউটডোর শ্যুটিংয়ে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও তাঁকে যেতে হচ্ছিল, যা নিয়ে তিনি খুশি ছিলেন না।
পরিচালক পহেলাজ নিহালানি দিব্যার পেশাদারিত্বের কথা স্মরণ করে জানান, একবার শ্যুটিংয়ের সময় তাঁর পায়ে পেরেক ঢুকে গিয়েছিল, তবুও তিনি কাজ থামাননি। মৃত্যুর খবর পেয়ে পেহলাজ যখন হাসপাতালে পৌঁছান, তখন দিব্যার পাশে কেউ ছিল না। পুলিশ তদন্তের পর এই মৃত্যুকে 'দুর্ঘটনা' হিসেবেই ঘোষণা করে এবং কোনো ফাউল প্লে-র প্রমাণ মেলেনি।
