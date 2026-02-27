English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Dona Ganguly's Diksha Manjari Basanta Utsav 2026: ভারতীয় জাদুঘরে রঙের উৎসব! বসন্তের মহড়ায় মাতল দীক্ষা মঞ্জরী...

Basanta Utsav 2026: বিগত বেশ কিছু বছরে বসন্তের বন্দনায় দীক্ষা মঞ্জরীর বসন্ত উৎসব শহরের এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এবছরেও জাঁকজমকের কোনো কমতি হবে না। নৃত্য পরিবেশন করবেন পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। বাংলায়  দোলের আর অন্যান্য প্রদেশের হোলির গানে-নাচে আর আবিরের রঙে ভরে উঠবে ভারতীয় জাদুঘরের প্রাঙ্গণ। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 27, 2026, 08:42 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যালেন্ডারের পাতায় দোল আসতে এখনও কয়েকদিন বাকি, কিন্তু শহর কলকাতার বাতাসে ইতোমধ্যেই লেগেছে ফাগুনের ছোঁয়া। প্রতি বছরের মতো এবারও জাঁকজমকপূর্ণ বসন্ত উৎসবের আয়োজনে মেতেছে বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্থা ‘দীক্ষা মঞ্জরী’। আগামী ১ মার্চ, ২০২৬, রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভারতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গণে বসবে এই বিশেষ আসর।

এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের চিরায়ত বসন্তের গানের পাশাপাশি সমকালীন ‘জয় হো’-র মতো জনপ্রিয় গানের কোরিওগ্রাফি। নৃত্য পরিচালনা ও পরিকল্পনায় রয়েছেন খোদ ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে পা মেলাবেন ‘দীক্ষা মঞ্জরী’র প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী। অনুষ্ঠানের অন্যতম সহযোগী হিসেবে থাকছে দক্ষিণায়ন ইউকে, প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন এবং খোদ ভারতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ।

শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের আমেজ কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে দক্ষিণায়ন ইউকে-র শিল্পীরা পরিবেশন করবেন রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান। যার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী আনন্দ গুপ্ত। ওড়িশি নৃত্যের ধ্রুপদী ছন্দের পাশাপাশি বাংলা ও হিন্দি লোকপ্রিয় গানের তালে নাচে-গানে আবির মাখবেন শিল্পীরা।

প্রায় দুই দশক আগে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের বাড়ির ছাদেই শুরু হয়েছিল এই উৎসব। আজ তা শহরের অন্যতম বড় হেরিটেজ স্পেস ভারতীয় জাদুঘরের প্রাঙ্গণে জায়গা করে নিয়েছে। ডোনা জানালেন, “এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক, বাড়িতে আর জায়গা হয় না। এই হেরিটেজ স্পেসে অনেক গুণী মানুষের সমাগম হয়, ছাত্রছাত্রীরাও খুব উৎসাহ নিয়ে মহড়া দিচ্ছে।” প্রথমবার এই উদ্যোগে শামিল হয়ে আনন্দ গুপ্তও আপ্লুত। তাঁর কথায়, “এত নৃত্যশিল্পীর সাথে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের অংশ হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।” আগামী ১ মার্চের সন্ধ্যা যে কেবল নাচে-গানে নয়, বরং সংস্কৃতি আর বন্ধুত্বের আবিরে রঙিন হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য। 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

