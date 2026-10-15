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মহানায়ক উত্তম কুমারের অদেখা ছবি এবার পুজোয়, বিশেষ উদ্যোগ ভবানীপুর মহাপুজো সমিতির

উত্তম কুমারের পারিবারিক অ্যালবাম থেকে সংগৃহীত অদেখা ছবি নিয়ে ভবানীপুর মহাপুজো সমিতির ‘মহাপুজোয় মহানায়ক’ প্রদর্শনী। জানুন কোথায় দেখা যাবে এই বিশেষ আয়োজন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 15, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 06:52 PM IST
মহানায়ক উত্তম কুমারের অদেখা ছবি এবার পুজোয়, বিশেষ উদ্যোগ ভবানীপুর মহাপুজো সমিতির
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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