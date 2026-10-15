/মহানায়ক উত্তম কুমারের অদেখা ছবি এবার পুজোয়, বিশেষ উদ্যোগ ভবানীপুর মহাপুজো সমিতির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহানায়ক হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভবানীপুরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল উত্তম কুমারের জীবনের নানা স্মৃতি। এই মাঠেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা, খেলাধুলো, নাটক, যাত্রা এবং পুজোর অঞ্জলি দেওয়া। বাংলা সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তম কুমারের জীবনের এমনই কিছু অজানা মুহূর্ত এবার সামনে আনছে ভবানীপুর মহাপুজো সমিতি।
পুজোর ৮২তম বছরে তাঁদের বিশেষ নিবেদন ‘মহাপুজোয় মহানায়ক’। মহানায়ককে শ্রদ্ধা জানাতেই এই উদ্যোগ। উত্তম কুমারের নিজের বাড়ির পারিবারিক অ্যালবাম থেকে সংগ্রহ করা বেশ কিছু ছবি নিয়ে তৈরি হয়েছে এই বিশেষ প্রদর্শনী। আয়োজকদের দাবি, ছবিগুলির কোনও ডিজিটাল কপি বা ইন্টারনেটে উপস্থিতি নেই। ফলে দর্শকদের কাছে এই প্রদর্শনী হতে চলেছে এক বিরল অভিজ্ঞতা।
উত্তম কুমারের জীবনের অজানা অধ্যায়
উত্তম কুমারকে দর্শক চেনেন বাংলা সিনেমার মহানায়ক হিসেবে। কিন্তু পর্দার বাইরের মানুষ উত্তম কেমন ছিলেন? পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল? ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠার পথে কোন কোন মুহূর্ত জড়িয়ে রয়েছে তাঁর জীবনে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আয়োজন করা হয়েছে ‘মহাপুজোয় মহানায়ক’। প্রদর্শনীতে দেখা যাবে মহানায়কের শৈশব থেকে পরিণত বয়সের নানা মুহূর্ত। এমন কিছু ছবিও থাকছে, যা আগে সাধারণ মানুষের সামনে আসেনি। তাঁর পারিবারিক জীবনের বিরল স্মৃতি, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো সময় এবং ভবানীপুরের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরা হবে এই উদ্যোগে। উত্তম কুমারের জীবনের সঙ্গে এই পুজো ও এলাকার সম্পর্কও বিশেষভাবে তুলে ধরবেন আয়োজকরা। শুধু পর্দার মহানায়ক নন, এই এলাকার পরিচিত মানুষ উত্তম কুমারকেও চিনতে পারবেন দর্শক।
উদ্বোধনে থাকবেন উত্তম পরিবারের সদস্যরা
এই বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা মহানায়কের পরিবারের সদস্যদের। থাকবেন তাঁর পৌত্র তথা অভিনেতা গৌরব চট্টোপাধ্যায়, পৌত্রী নবমীতা চট্টোপাধ্যায় ও মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন উত্তম কুমারের পুত্রবধূ সুমনা চট্টোপাধ্যায় ও মহুয়া চট্টোপাধ্যায়। পরিবারের নিজস্ব অ্যালবাম থেকে সংগ্রহ করা ছবির মাধ্যমে মহানায়কের জীবনের স্মৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের অন্যতম আকর্ষণ।
কোথায় দেখা যাবে প্রদর্শনী?
ভবানীপুর মহাপুজো সমিতির ৮২তম বর্ষের এই বিশেষ আয়োজনের ঠিকানা লেডিজ পার্ক, ৩৫ রমেশ মিত্র রোড, কলকাতা–৭০০০২৫। পুজোর আবহে মহানায়কের জীবনের বিরল মুহূর্তগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন দর্শকরা। ‘মহাপুজোয় মহানায়ক’ তাই শুধুই একটি ছবি প্রদর্শনী নয়। এটি উত্তম কুমারের সঙ্গে ভবানীপুরের দীর্ঘ সম্পর্ক, তাঁর পারিবারিক জীবনের স্মৃতি এবং বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক কিংবদন্তিকে নতুন করে আবিষ্কারের উদ্যোগ।
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