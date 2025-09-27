English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: এবার শহর ছাড়িয়ে স্কুলের আঙিনাতেও দুর্গাপুজোর আমেজ। দিল্লি পাবলিক স্কুলে আয়োজিত এই উৎসবে তারকা অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন উন্মাদনা তৈরি করে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Sep 27, 2025, 07:41 PM IST
Durga Puja 2025: শহরের এই বিখ্যাত স্কুলে এবার দুর্গাপুজো, উদ্বোধনে হাজির প্রসেনজিৎ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুধু শহর নয়, এবার স্কুল প্রাঙ্গণেও দুর্গাপুজোর আমেজ। কলকাতার দুর্গাপুজো মানেই এক আবেগ, এক উৎসব, যা সারা শহরকে এক অনন্য রঙে রাঙিয়ে তোলে। এই বছর সেই উৎসবের আমেজ দেখা গেল দিল্লি পাবলিক স্কুল কলকাতাতেও। স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই উৎসবে মেতে উঠতে হাজির হয়েছিলেন স্বয়ং বাংলার ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও সমান গুরুত্ব দেয় দিল্লি পাবলিক স্কুল। সেই ঐতিহ্য মেনে এবার দুর্গাপুজো উপলক্ষে এক জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক নতুন উন্মাদনা তৈরি করেছিল।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, শ্লোক পাঠ এবং দুর্গাপুজো সম্পর্কিত নানা ধরনের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করে। তাদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে অভিনেতা প্রসেনজিৎ তাদের সঙ্গে কথা বলেন, উৎসাহ দেন এবং এই উৎসবের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, দুর্গাপুজো কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি মিলন ও সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতীক।

এই দিনটি ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত, যেখানে ঐতিহ্য আর তারকার উপস্থিতি এক মঞ্চে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Durga Puja 2025durga puja adventdurga puja startDurga Puja Pandaldurga puja date 2025Durga Puja historydurga puja significancedurga puja preparations 2025puja season begins in Bengal
