Durga Puja 2025: শহরের এই বিখ্যাত স্কুলে এবার দুর্গাপুজো, উদ্বোধনে হাজির প্রসেনজিৎ...

Durga Puja 2025: শহরের এই বিখ্যাত স্কুলে এবার দুর্গাপুজো, উদ্বোধনে হাজির প্রসেনজিৎ...
Durga Puja 2025: এবার শহর ছাড়িয়ে স্কুলের আঙিনাতেও দুর্গাপুজোর আমেজ। দিল্লি পাবলিক স্কুলে আয়োজিত এই উৎসবে তারকা অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন উন্মাদনা তৈরি করে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুধু শহর নয়, এবার স্কুল প্রাঙ্গণেও দুর্গাপুজোর আমেজ। কলকাতার দুর্গাপুজো মানেই এক আবেগ, এক উৎসব, যা সারা শহরকে এক অনন্য রঙে রাঙিয়ে তোলে। এই বছর সেই উৎসবের আমেজ দেখা গেল দিল্লি পাবলিক স্কুল কলকাতাতেও। স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই উৎসবে মেতে উঠতে হাজির হয়েছিলেন স্বয়ং বাংলার ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: ফ্রাঙ্কফুর্টে বাঙালি বাড়ির পুজোয় মিলল কলকাতার গন্ধ
পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও সমান গুরুত্ব দেয় দিল্লি পাবলিক স্কুল। সেই ঐতিহ্য মেনে এবার দুর্গাপুজো উপলক্ষে এক জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের মেগাস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপস্থিতি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক নতুন উন্মাদনা তৈরি করেছিল।
আরোও পড়ুন:Durga Puja 2025: কেমব্রিজের পুজোয় হাজির এমপি থেকে মেয়র! হইহই কাণ্ড বিলেতে...
অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, শ্লোক পাঠ এবং দুর্গাপুজো সম্পর্কিত নানা ধরনের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করে। তাদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়ে অভিনেতা প্রসেনজিৎ তাদের সঙ্গে কথা বলেন, উৎসাহ দেন এবং এই উৎসবের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, দুর্গাপুজো কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি মিলন ও সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতীক।
আরোও পড়ুন: Durga Puja 2025: ইংল্যান্ডের মিল্টন কিনস রাঙাল শান্তিনিকেতনের আলপনা...
এই দিনটি ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত, যেখানে ঐতিহ্য আর তারকার উপস্থিতি এক মঞ্চে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।