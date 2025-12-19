Mimi-Ankush: বেআইনি বেটিং অ্যাপ-কাণ্ডে বিপাকে মিমি-অঙ্কুশসহ বহু তারকা, বাজেয়াপ্ত ৭.৯৩ কোটির সম্পত্তি...

Mimi-Ankush: বেআইনি বেটিং অ্যাপ-কাণ্ডে বিপাকে মিমি-অঙ্কুশসহ বহু তারকা, বাজেয়াপ্ত ৭.৯৩ কোটির সম্পত্তি...
1xBet Money Laundering Case: পিটিআই সূত্রে খবর, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA)-এর অধীনে ইডি এই পদক্ষেপ করেছে। ভারতে ২০২৩ সালে এই অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হলেও মিরর সাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটি সক্রিয় ছিল। এই মামলায় আজ শুক্রবার মোট ৭.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই হেভিওয়েটের তালিকায় রয়েছেন মিমি চক্রবর্তী, অঙ্কুশ হাজরাও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেআইনি অনলাইন বেটিং অ্যাপ ১এক্সবেট (1xBet) সংক্রান্ত অর্থপাচার মামলায় এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। এই মামলায় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী (Mimi Chakraborty) এবং টলিউড অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার (Ankush Hazra) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি-র এই পদক্ষেপে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিনোদন ও রাজনৈতিক মহলে।
আরও পড়ুন- Taslima Nasrin on Bangladesh Violence: 'কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো! এটাই জেহাদিস্তানের আসল চেহারা', ক্ষোভে ফুঁসছেন তসলিমা...
কার কত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত? পিটিআই সূত্রে খবর, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA)-এর অধীনে ইডি এই পদক্ষেপ করেছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই সম্পত্তিগুলি ‘অপরাধলব্ধ আয়’ বা প্রোসিভস অফ ক্রাইম-এর অংশ। তালিকায় রয়েছেন একাধিক হেভিওয়েট নাম। জানা যায়, বেটিং অ্যাপ মামলায় আজ শুক্রবার মোট ৭.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে মিমি চক্রবর্তীর ৫৯ লাখ, অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার ৪৭.২০ লাখ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর। পাশাপাশি যুবরাজের ২.৫ কোটি, রবিন উথাপ্পার ৮.২৬ লক্ষ, উর্বশী রাউতেলা ২.০২ কোটি, সোনু সুদের ১ কোটি ও নেহা শর্মার ১.২৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর।
১এক্সবেট একটি আন্তর্জাতিক বেটিং সংস্থা যার সদর দপ্তর সাইপ্রাসে। ভারতে ২০২৩ সালে এই অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হলেও মিরর সাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটি সক্রিয় ছিল। ইডি-র অনুমান, এই বেআইনি চক্রের মাধ্যমে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। এই অ্যাপের প্রচারে যুক্ত থাকার কারণেই নাম জড়িয়েছে এই তারকাদের।
আরও পড়ুন- Nidhhi Agerwal Viral Video: ভয়ংকর! নায়িকাকে ঘিরে ধরে প্রকাশ্যেই জামাকাপড় ধরে টানাটানি, ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে নিন্দার ঝড় নেটপাড়ায়...
ইডির নজরে দেশীয় নেটওয়ার্ক তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কীভাবে ভারতে এই অ্যাপের বিজ্ঞাপন চলল। তারকাদের দেওয়া এন্ডোর্সমেন্টের টাকা কোন পথে লেনদেন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তারকারা আদৌ জানতেন কি না যে এই অ্যাপটি নিষিদ্ধ—তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। এর আগেই ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ান ও সুরেশ রায়নার সম্পত্তিও এই মামলায় যুক্ত করা হয়েছিল।
ভারতের ক্রমবর্ধমান অনলাইন বেটিং বাজারের অন্ধকার দিকটি এই ১এক্সবেট মামলার মাধ্যমে আবারও সামনে এল। ইডি জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে এবং আগামী দিনে আরও অনেকের নাম সামনে আসতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)