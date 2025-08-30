Ankush Hazra: অঙ্কুশকে ইডির সমন! পুজোর আগেই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ, কোন মামলায় জড়ালেন নায়ক?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ED | Online Betting App Case: পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে রক্তবীজ ২। সেই ছবিতে এক বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে অঙ্কুশ হাজরাকে। কিন্তু তার আগেই বিপত্তি। এবার অঙ্কুশ হাজরাকে সমন পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তকারীরা পুজোর আগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 30, 2025, 01:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা (Ankush Hazra)। অভিনয়ের পাশাপাশি টেলিভিশনের সঞ্চালক হিসাবেও তিনি সমান জনপ্রিয়। অভিনয় সঞ্চালনার পাশাপাশি প্রযোজনাতেও পা রেখেছেন নায়ক, খুলেছেন প্রযোজনা সংস্থাও। এরই মাঝে বিপত্তি। অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তাঁর। সেই কারণেই অঙ্কুশ হাজরাকে সমন পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। 

ইডি মাস খানেক আগে অনলাইন বেআইনি বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করেছে, যেখানে ২৯ জন অভিনেতা ও ইনফ্লুয়েন্সারের  বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই তালিকায় আছেন দক্ষিণী তারকা রানা ডগ্গুবতী, বিজয় দেবরকোন্ডা থেকে শুরু করে কপিল শর্মাও। এই প্রথম সেই তালিকায় জুড়ল কোনও বাঙালি অভিনেতার নাম। তিনি অঙ্কুশ হাজরা। তদন্তকারীরা পুজোর আগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ১৬ সেপ্টেম্বর কর্নাটকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার প্রথমবারের মতো টলিউডের কোনও পরিচিত মুখের নাম উঠে এল। ইডির দাবি, বিনোদন জগতের পরিচিত কিছু চেহারা এই ধরনের বেআইনি অ্যাপ প্রচারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। তদন্তের ধারায় অভিযোগ, ওই অ্যাপগুলির প্রচারে যুক্ত ব্যক্তিরা আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন। ইডি’র সন্দেহ, এই বেআইনি বেটিং অ্যাপগুলি অবৈধভাবে কয়েক কোটি টাকা উপার্জন করেছে এবং সংস্থার নজর এড়াতে সেই টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে ঘোরানো হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন অঙ্কুশ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তিনি ফোনে অধরা। 

