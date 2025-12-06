English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Anirban Chakraborty Accident: গাড়িতে ধাক্কা লাক্সারি বাসের! দুর্ঘটনার কবলে 'একেন বাবু' অনির্বাণ চক্রবর্তী, কেমন আছেন অভিনেতা?

Eken Babu Anirban Chakraborty accident: দুর্ঘটনার জেরে ভেঙে যায় অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তীর গাড়ির কাচ। দুর্ঘটনার পর ওই বাসচালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলেও জানিয়েছেন অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 6, 2025, 12:09 PM IST
Anirban Chakraborty Accident: গাড়িতে ধাক্কা লাক্সারি বাসের! দুর্ঘটনার কবলে 'একেন বাবু' অনির্বাণ চক্রবর্তী, কেমন আছেন অভিনেতা?
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্ঘটনার কবলে 'একেন বাবু' (Eken Babu)গাড়ি দুর্ঘটনায় জখম 'একেন বাবু' অনির্বাণ চক্রবর্তী (Anirban Chakraborty Accident)অভিনেতার গাড়িতে ধাক্কা লাক্সারি বাসের। চারু মার্কেট থেকে রাসবিহারীর দিকে যাওয়ার সময় ঘটে দুর্ঘটনা। একটি অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন অভিনেতা। তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তীর গাড়িতে ধাক্কা মারে বাসটি (Anirban Chakraborty Accident)। দুর্ঘটনার জেরে ভেঙে যায় অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তীর গাড়ির কাচ।

তবে বড়সড় কোনও বিপদ ঘটেনি। অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান পর্দার 'একেন বাবু'। অভিনেতা জানিয়েছেন, তিনি সুস্থ আছেনগাড়ির চালকও ঠিক আছেনটালিগঞ্জ ব্রিজের নীচে দুর্ঘটনাটি ঘটেছ। আচমকাই একটি গাড়ি চলে আসে অভিনেতার গাড়ির সামনে। তাকে বাঁচাতে গিয়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে। অভিনেতার গাড়িতে ধাক্কা মারে লাক্সারি বাসটি। অভিনেতার অভিযোগ, বাসের চালক খুবই উদ্ধত আচরণ করেছেন তাঁর সঙ্গে। চালকের দাবি, তিনি সময়মতো ব্রেক না কষলে আরও বড় দুর্ঘটনার কবলে পড়তেন অভিনেতা। এমনকি দুর্ঘটনার পর ওই বাসচালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলেও জানিয়েছেন অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী।

এই ঘটনায় প্রথমে টালিগঞ্জ থানা ও তারপর চারুমার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেতা। প্রশাসন যথেষ্ট সহযোগিতা করছে বলে জানিয়েছেন অভিনেতা। গাড়ির সামনের অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে চালক ঠিক আছেন। পুলিস সূত্রে খবর, অভিনেতার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছেন তাঁরা। এদিকে প্রিয় অভিনেতার দুর্ঘটনার কথা শোনার পর থেকেই তাঁর অনুরাগীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ

বলাই বাহুল্য যে, অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তী বাংলা বিনোদন জগতে একটি জনপ্রিয় নাম। তাঁর অভিনীত 'একেন বাবু' চরিত্রটি দারুণ জনপ্রিয়জনপ্রিয় অভিনেতার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটায় রাস্তাতে ভিড় জমে যায় সঙ্গে সঙ্গে

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Anirban Chakraborty AccidentEken Babu Anirban Chakraborty AccidentEken Babu AccidentAnirban Chakrabortyঅনির্বাণ চক্রবর্তী দুর্ঘটনাএকেন বাবু
