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Emmy 2026-এ সেরা ‘The Pitt’, কমেডিতে ‘Widow’s Bay’! কার হাতে গেল কোন পুরস্কার?

টেলিভিশন দুনিয়ার অন্যতম বড় পুরস্কার 78th Primetime Emmy Awards 2026-এর মঞ্চে একাধিক জনপ্রিয় সিরিজ ও তারকার জয়। সেরা ড্রামা সিরিজের পুরস্কার পেয়েছে ‘The Pitt’, আর সেরা কমেডি সিরিজ হয়েছে ‘Widow’s Bay’। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 15, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:26 AM IST
Emmy 2026-এ সেরা ‘The Pitt’, কমেডিতে ‘Widow’s Bay’! কার হাতে গেল কোন পুরস্কার?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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