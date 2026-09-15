/Emmy 2026-এ সেরা ‘The Pitt’, কমেডিতে ‘Widow’s Bay’! কার হাতে গেল কোন পুরস্কার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেলিভিশন দুনিয়ার সবচেয়ে আলোচিত পুরস্কারগুলির অন্যতম Emmy Awards। ২০২৬ সালে বসেছিল ৭৮তম প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডস-এর আসর। লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সেরা টেলিভিশন সিরিজ, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। এবারের মঞ্চে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে ‘দ্য পিট’,‘উইডোজ বে’, ‘হ্যাকস’ এবং ‘প্লারিবাস’।
সেরা ড্রামা সিরিজ ‘The Pitt’
এবারের এমি-তে সেরা ড্রামা সিরিজের পুরস্কার জিতেছে ‘দ্য পিট’। এই বিভাগে ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’, ‘দ্য গিগল্ড এজ’, ‘এ নাইট অফ দ্য় সেভেন কিংডমস’, ‘প্যারাডাইস’, ‘প্লারিবাস’, ‘স্লো হর্সেস’ এবং ‘ইওর ফ্রেন্ডস এন্ড নেবারস’-এর সঙ্গে লড়াই ছিল সিরিজটির। ‘দ্য পিট’-এর জন্য ব্যক্তিগতভাবেও বড় সাফল্য পেয়েছেন Noah Wyle। সেরা ড্রামা অভিনেতার পুরস্কার তাঁর হাতে উঠেছে।
কমেডি বিভাগে বাজিমাত ‘Widow’s Bay’-এর
অন্যদিকে সেরা কমেডি সিরিজের পুরস্কার পেয়েছে ‘Widow’s Bay’। ‘Abbott Elementary’, ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Margo’s Got Money Troubles’, ‘Nobody Wants This’, ‘Only Murders in the Building’ এবং ‘Shrinking’-এর মতো জনপ্রিয় সিরিজকে পিছনে ফেলেছে এই সিরিজ। ‘Widow’s Bay’-এর জন্য সেরা কমেডি অভিনেতার পুরস্কারও পেয়েছেন Matthew Rhys।
সেরা কমেডি অভিনেত্রী জেন স্মার্ট
‘হ্যাকস’-এর জন্য সেরা কমেডি অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন জেন স্মার্ট। এই বিভাগে ছিলেন Quinta Brunson, Ayo Edebiri, Elle Fanning এবং Lisa Kudrow-ও।
সেরা ড্রামা অভিনেত্রী Rhea Seehorn
সেরা ড্রামা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন Rhea Seehorn। ‘Pluribus’-এ তাঁর অভিনয়ের জন্য এই সম্মান এসেছে। এই বিভাগে তাঁর সঙ্গে মনোনীত ছিলেন Carrie Coon, Chase Infiniti, Keri Russell এবং Zendaya।
Limited Series বিভাগেও বড় জয়
সেরা Limited or Anthology Series হয়েছে ‘DTF St. Louis’। এই বিভাগে ‘All Her Fault’, ‘The Beast in Me’, ‘Beef’ এবং ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল। এই বিভাগে অভিনয়ের জন্যও পুরস্কার এসেছে। Matthew Rhys ‘The Beast in Me’-এর জন্য সেরা অভিনেতা এবং Sally Field ‘Remarkably Bright Creatures’-এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন।
গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ীদের তালিকা
সেরা ড্রামা সিরিজ -- The Pitt
সেরা কমেডি সিরিজ-- Widow’s Bay
সেরা Limited/Anthology Series --DTF St. Louis
সেরা ড্রামা অভিনেতা-- Noah Wyle, The Pitt
সেরা ড্রামা অভিনেত্রী--Rhea Seehorn, Pluribus
সেরা কমেডি অভিনেতা-- Matthew Rhys, Widow’s Bay
সেরা কমেডি অভিনেত্রী-- Jean Smart, Hacks
Limited Series-এর সেরা অভিনেতা-- Matthew Rhys, The Beast in Me
Limited Series-এর সেরা অভিনেত্রী-- Sally Field, Remarkably Bright Creatures । এই ফলাফলগুলি ২০২৬ সালের ৭৮তম Emmy Awards-এর বিজয়ী তালিকা অনুযায়ী।
আরও নজরকাড়া জয়
এবারের Emmy-তে ‘The Pitt’ এবং ‘Widow’s Bay’ ছাড়াও ‘Hacks’, ‘Pluribus’ এবং ‘DTF St. Louis’-এর মতো সিরিজগুলি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছে। Creative Arts Emmy-র বিভিন্ন বিভাগেও একাধিক সিরিজ ও শিল্পী পুরস্কৃত হয়েছেন। সব মিলিয়ে, ২০২৬-এর Emmy মঞ্চে ‘The Pitt’ এবং ‘Widow’s Bay’ ছিল অন্যতম বড় বিজয়ী। আর অভিনয় বিভাগে Noah Wyle, Rhea Seehorn, Jean Smart এবং Matthew Rhys-এর জয় বিশেষভাবে নজর কেড়েছে।
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