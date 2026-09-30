/সৃজিতের ছবিতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে সঞ্জয় নাগ, কণ্ঠে জয় গোস্বামী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতি—সব মিলিয়ে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘Emperor Vs Sarat Chandra’ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ইতিমধ্যেই তুঙ্গে। এবার ছবির সঙ্গে যুক্ত হল আরও এক বিশেষ চমক। ছবিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় নাগ, আর তাঁর চরিত্রের কণ্ঠে ডাবিং করেছেন কবি জয় গোস্বামী। সঞ্জয় নাগের অভিনয়ের সঙ্গে জয় গোস্বামীর কণ্ঠ—এই দুইয়ের মেলবন্ধনে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রটি পর্দায় আলাদা মাত্রা পেতে পারে বলেই মনে করছেন ছবির সঙ্গে যুক্তরা।
রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে সঞ্জয় নাগ
‘Emperor Vs Sarat Chandra’-তে সঞ্জয় নাগকে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকায়। ছবির গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাসে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী ভাবনা উঠে এসেছিল। উপন্যাসটি প্রকাশের পর ঔপনিবেশিক সরকারের নজরে আসে এবং পরবর্তীতে নিষিদ্ধও করা হয়। এই ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এবং সেই সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশও ছবির গল্পে জায়গা করে নিয়েছে।
কণ্ঠে জয় গোস্বামী
রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে সঞ্জয় নাগ অভিনয় করলেও তাঁর কণ্ঠে থাকছেন কবি জয় গোস্বামী। অর্থাৎ পর্দায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি তৈরি হবে সঞ্জয়ের অভিনয় এবং জয় গোস্বামীর কণ্ঠ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে। এই ধরনের ভয়েস ট্রিটমেন্ট বাংলা সিনেমায় একেবারে নতুন নয়। এর আগে ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘Jibon Smriti’-তেও রবীন্দ্রনাথের চরিত্রায়ণে বিশেষ ভয়েস ট্রিটমেন্ট দেখা গিয়েছিল। ফলে নতুন ছবিতেও রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের উপস্থাপনা ঘিরে আলাদা কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’কে কেন্দ্র করে গল্প
‘Emperor Vs Sarat Chandra’-র কেন্দ্রে রয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘পথের দাবী’। ছবিতে সাহিত্য ও ইতিহাসের পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সময়টিও তুলে ধরা হচ্ছে। ছবিতে শরৎচন্দ্রের চরিত্রে অভিনয় করেছেন টোটা রায়চৌধুরী। অন্যদিকে ‘পথের দাবী’-র বিপ্লবী চরিত্র সব্যসাচীর ভূমিকায় রয়েছেন আবির চট্টোপাধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মিমি চক্রবর্তী, দিব্যাণী মণ্ডল, ঋক চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক এবং সঞ্জয় নাগ। ছবিটি পরিচালনার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বও নিয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়।
কবে মুক্তি?
দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে ১৫ অক্টোবর ২০২৬ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি এবং ব্যক্তিত্বদের জীবনের নানা অধ্যায়ের মেলবন্ধনে তৈরি এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা জানতে অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক দিনের।
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