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সৃজিতের ছবিতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে সঞ্জয় নাগ, কণ্ঠে জয় গোস্বামী

Emperor Vs Sarat Chandra: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পথের দাবী’কে ঘিরে ঔপনিবেশিক সময়ের সাহিত্য, রাজনীতি ও প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে ছবিটি। ছবিটি দুর্গাপুজোয়, ১৫ অক্টোবর মুক্তির কথা রয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 30, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 04:21 PM IST
সৃজিতের ছবিতে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে সঞ্জয় নাগ, কণ্ঠে জয় গোস্বামী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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