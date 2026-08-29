H1N1 ভাইরাসে আক্রান্ত ইমরান হাশমি, 'আওয়ারাপান ২'-এর সাফল্যের মাঝেই গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোয়াইন ফ্লুতে (H1N1) আক্রান্ত জনপ্রিয় অভিনেতা ইমরান হাশমি। কাজের সূত্রে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করছিলেন অভিনেতা, যার মধ্যে অন্যতম ছিল রাঁচি। সেখান থেকে ফেরার পর থেকেই বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি। ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করা হলে ২৭ অগাস্ট তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আপাতত চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রয়েছেন অভিনেতা।
শারীরিক এই অসুস্থতার কারণে বেঙ্গালুরুতে তাঁর আগামী একটি শো বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন ইমরান। বেঙ্গালুরুর একটি বিখ্যাত ভেন্যুতে বলিপেপ ও সানবার্ন ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক বলিউড-থিম নাইট অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু আকস্মিক এই ভাইরাসের থাবায় আপাতত মঞ্চে ফেরা হচ্ছে না তাঁর। তবে অনুরাগীদের খুব বেশি হতাশ হতে বারণ করেছেন অভিনেতা নিজেই। সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে নিজের অসুস্থতার খবর নিশ্চিত করার পাশাপাশি শো স্থগিতের ঘোষণা করেন তিনি।
ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি লেখেন, "হ্যালো বেঙ্গালুরু! আমি ভীষণ অসুস্থ, তাই দুর্ভাগ্যবশত এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে শো-তে যোগ দিতে পারছি না। তবে ছবি কিন্তু এখনও শেষ হয়নি, শুধু কিছুটা স্থগিত হলো! আগামী ১২ সেপ্টেম্বর, শনিবার সানবার্ন ইউনিয়নে আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আপনাদের কেনা পুরনো টিকিটটি নতুন তারিখের জন্যই বৈধ থাকবে। আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখিয়ে আছি।"
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, H1N1 এক ধরণের সংক্রামক ভাইরাস, যার ফলে শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রমাগত জ্বর, সর্দি-কাশি ও শারীরিক ক্লান্তির দরুন তাঁকে কিছুদিনের জন্য সমস্ত রকম আউটডোর শুটিং ও প্রকাশ্য অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত গৃহবন্দি অবস্থাতেই ওষুধ ও সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে থাকবেন তিনি।
কাজের দিক থেকে দেখতে গেলে, সময়টা ইমরান হাশমির জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে তাঁর বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'আওয়ারাপান ২'। ২০০৭ সালের সুপারহিট 'আওয়ারাপান'-এর এই সিক্যুয়েল ঘিরে দর্শকমহলে শুরু থেকেই তুমুল উন্মাদনা ছিল। নিতিন কক্কর পরিচালিত ও বিশেষ ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবিতে ফের পুরনো ও চেনা মেজাজে 'শিবম পণ্ডিত' চরিত্রে ধরা দিয়েছেন ইমরান। গল্পের প্লট অনুযায়ী, এক ইন্টারপোল অফিসার ইমরানকে অপহৃত শিশুদের উদ্ধারের বিশেষ দায়িত্বে নিয়ে আসেন।
ছবিটিতে ইমরানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিশা পাটানি (জারা) এবং গ্যাংস্টার কুইন নাফিসা চরিত্রে শাবানা আজমি। এ ছাড়া সবিন্দর ভিকি, বিজয়ান্ট কোহলি এবং পূরণ গাব্বির অভিনয়ও দারুণভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। ২০০৭ সালের মূল ছবিটির গান—বিশেষ করে 'তো ফির আও' বা 'তেরা সেরা'—আজও ভক্তদের হৃদয়ে অমলিন। সিক্যুয়েলের সাফল্য যখন বক্স অফিসে নতুন করে আলোড়ন তুলছে, ঠিক তখনই ইমরানের এই অসুস্থতার খবর তাঁর কোটি কোটি অনুরাগী ও গোটা বিনোদন জগতে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তবে সবাই এখন প্রিয় তারকার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।
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