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H1N1 ভাইরাসে আক্রান্ত ইমরান হাশমি, 'আওয়ারাপান ২'-এর সাফল্যের মাঝেই গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা

সোয়াইন ফ্লুতে (H1N1) আক্রান্ত অভিনেতা ইমরান হাশমি! রাঁচি থেকে কাজের কাজ সেরে ফিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শারীরিক অবস্থার কারণে স্থগিত হল বেঙ্গালুরুর আগামী শো। অনুরাগীদের জন্য সোশাল মিডিয়ায় কী বার্তা দিলেন 'আওয়ারাপান ২' অভিনেতা?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 29, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:05 PM IST
H1N1 ভাইরাসে আক্রান্ত ইমরান হাশমি, 'আওয়ারাপান ২'-এর সাফল্যের মাঝেই গুরুতর অসুস্থ অভিনেতা

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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