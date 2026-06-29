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'তুই আমার প্রথম বউ!' প্রাক্তনের চ্যাট ফাঁস, EX-এর বিস্ফোরক লাইভের পর এ কী লিখলেন ‘প্রেতকথা’র গৌরব?

Gourab Tapadar trolled: নেটদুনিয়ায় এখন হট কেক ইউটিউবার গৌরব তপাদারের ব্যক্তিগত জীবনের বিতর্ক। সম্প্রতি গৌরবের প্রাক্তন প্রেমিকা অন্তরা দে ফেসবুক লাইভে এসে একটি বিস্ফোরক দাবি করেন। তিনি গৌরবের পাঠানো বেশ কিছু পুরোনো হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট এবং অডিয়ো ক্লিপ ফাঁস করে দেন। এরপর...

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 29, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:41 PM IST
'তুই আমার প্রথম বউ!' প্রাক্তনের চ্যাট ফাঁস, EX-এর বিস্ফোরক লাইভের পর এ কী লিখলেন ‘প্রেতকথা’র গৌরব?
Image Credit: ফোটো- ফেসবুক সৌজন্যেSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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