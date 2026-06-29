'তুই আমার প্রথম বউ!' প্রাক্তনের চ্যাট ফাঁস, EX-এর বিস্ফোরক লাইভের পর এ কী লিখলেন ‘প্রেতকথা’র গৌরব?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেটপাড়ায় এখন একটাই নাম ঘোরাফেরা করছে— ‘প্রেতকথা’ খ্যাত জনপ্রিয় ইউটিউবার ও ইনফ্লুয়েন্সর গৌরব তপাদার। তবে এবার কোনও ভূতের গল্প নয়, খোদ গৌরবের ব্যক্তিগত জীবনের এক ‘গোপন তথ্য’ নিয়ে তোলপাড় ফেসবুক-ইউটিউব। বিয়ের পর প্রাক্তন প্রেমিকাকে গোপনে মেসেজ পাঠানো এবং সেই চ্যাট ফাঁস হয়ে যাওয়া ঘিরে তুমুল বিতর্ক।
জল্পনার শুরু প্রিয়াঙ্কার পোস্ট থেকে
সবকিছুর সূত্রপাত ঘটেছিল ২৩ জুন গৌরবের বর্তমান স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে। প্রিয়াঙ্কা-গৌরবের প্রশংসা করে একটি পোস্ট লেখেন, যেখানে তিনি পরোক্ষভাবে কারও নাম না করে ‘সারাদিন কাজ না করে ফোন ঘেঁটে রিলস দেখা’ এবং ‘সিমপ্যাথি গেইন' করার কথা বলেন। অন্তরার দাবি, এই পোস্টে তাঁকেই নিশানা করা হয়েছে। আর এরপরেই পালটা লাইভে এসে গৌরবের মেসেজের স্ক্রিনশট ফাঁস করে দেন অন্তরা, জানান, ‘রেজিস্ট্রির পরও যে গৌরব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তারই প্রমাণ দিলাম।’ অন্তরার পোস্ট করা অডিয়ো ক্লিপে গৌরবকে বলতে শোনা যায়, ‘তোকে না পেয়ে তোর সঙ্গে আমার ভালবাসাটা অমর হয়ে গিয়েছে। তুই থাকলে হয়তো অনেক ভুল বোঝাবুঝি থাকত। যেহেতু তোকে পাইনি, তাই অনুভূতি আরও স্ট্রং হয়েছে। স্ত্রীর মতোই সম্মান করি তোকে। বিচ্ছেদেই তোকে আমি আজীবনের জন্য পেয়ে গিয়েছি।” অন্তরার ফাঁস কার চ্যাটে গৌরব এটা লেখেন যে, ‘আমি প্রিয়াঙ্কাকে (স্ত্রী) সেদিন বলেছিলাম অন্তরা আমার প্রথম বউ। ওই আমার প্রথম প্রেম, আমাদের সম্পর্কটা হয়নি তার মানে এটা না যে প্রেমটা মিথ্যে ছিল৷ ’
'খারাপ মদ খেয়ে মেসেজ করেছিলাম!' গৌরবের স্বীকারোক্তি
চ্যাট ফাঁস হতেই চুপ থাকেননি গৌরব। নিজের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ঢঙে ফেসবুকে একটি লম্বা পোস্ট করে সবটা স্বীকার করে নেন তিনি। গৌরব লেখেন, "সেদিন রাতে কী একটা খারাপ মদ খেয়ে ফেললাম! ব্যাস, এক্স গার্লফ্রেন্ডকে মেসেজ করে দিলাম। তার দু-বছর পর সেই মেসেজ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড প্রতিবাদ তুলল, আমার নাম হঠাৎ নিউজে উঠে গেল!"
গৌরব আরও জানান, এই ঘটনার পর স্ত্রীর কাছেও তাঁকে আচ্ছা রকম বকা খেতে হয়েছে। তবে প্রিয়াঙ্কা তাঁকে অপমান করার পর বলেছেন, "ভাগ্যিস এই মেয়েটার সঙ্গে থাকোনি, সম্পর্ক থেকে বেরিয়েও তোমায় কেস খাইয়ে দিচ্ছে।" গৌরব স্পষ্ট বলেন, তিনি কান ধরে নিজেকে শুধরে নিয়েছেন এবং সেদিনের পর থেকে আর কমদামী মদও খাননি, প্রাক্তনকে মেসেজও করেননি।
স্বামীর এই পোস্টটি নিজের দেওয়ালে শেয়ার করে প্রিয়াঙ্কাও কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি লেখেন, "এরপর যদি কিছু জানতে পারি, বাঁশ নিয়ে পেছনে দৌড়ব...। মা-বাবার থেকে শিখেছি হাজার ভুল-ত্রুটির পরও হাতে হাত রেখে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে।" অর্থাৎ, স্বামীর এই পরকীয়া মেনে নিয়েও প্রিয়াঙ্কা যে এই মুহূর্তে গৌরবের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, তা স্পষ্ট। তবে গৌরব এই ট্রোল বা বিতর্ককে খুব একটা পাত্তা দিতে রাজি নন। তাঁর মতে, কয়েক বছরের মধ্যে গোটা জেনারেশন বুড়ো হয়ে অক্কা পাবে, তাই এসব সিরিয়াসলি না নিয়ে জীবনটা এনজয় করা উচিত।
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