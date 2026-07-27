/ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কঙ্গনার? অভিনেত্রীর পোস্ট ভাইরাল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি স্ক্রিনশট ও পোস্ট দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দাবি করা হয় বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে ভারতের নতুন শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভাইরাল পোস্টে দাবি করা হয় কঙ্গনা লিখেছেন, "আমি নরেন্দ্র মোদীজিকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাকে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য। শিক্ষার গুরুত্ব আমি ভালোভাবেই বুঝি, কারণ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে দেশবাসীকে সত্যটা দেখিয়েছিলাম যে ভারত প্রকৃতপক্ষে ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পেয়েছে।" শুধু তাই নয়, ওই পোস্টে কঙ্গনার একটি তথাকথিত ‘প্ল্যান’-এর কথাও বলা হয়েছিল— যেখানে দাবি করা হয়, NEET পরীক্ষার্থীরা যদি প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে কঙ্গনার সিনেমা দেখে, তবে তাদের বোনাস নম্বর দেওয়া হবে, যা তাঁর সিনেমার ফ্লপের ধারা কাটাতেও সাহায্য করবে!
আসল ঘটনাটি কী?
ভাইরাল হওয়া এই পোস্টটি নিয়ে বিশদ অনুসন্ধানে জানা যায়— কঙ্গনা রানাউত তাঁর অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম স্টোরি, এক্স বা অন্য কোনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন কোনও পোস্ট বা বার্তা প্রকাশ করেননি। তবে পোস্টটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে মনে হয় এটি কঙ্গনার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকে নেওয়া। তবে ফ্যাক্ট-চেকিংয়ে দেখা গিয়েছে এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ফটো এডিটিং টুলস ব্যবহার করে তৈরি একটি স্যাটায়ার পোস্ট, যা ভুল তথ্যের রূপ নিয়েছে। যদিও এই ভুয়ো খবরের বিষয়ে কঙ্গনা রানাউত বা তাঁর টিমের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া বা বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে এই ভাইরাল গুজব
NEET-UG পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা অনিয়ম, প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের পর সিজেপি-র ‘চলো সংসদ’ কর্মসূচির জেরে চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সম্প্রতি পদত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। পদত্যাগপত্রে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধ এবং পরীক্ষা মাফিয়াদের হাত থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে তিনি সব সময়ই প্রস্তুত ছিলেন। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর ২৫ জুলাই, ২০২৬ থেকে ভারতের নতুন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে প্রল্হাদ জোশী দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
অভিনেত্রীর আগামী প্রজেক্ট চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কঙ্গনা রানাউতকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ ছবিতে। এছাড়া তাঁর বহু প্রতীক্ষিত নতুন ছবি ‘কুইন ২’-এর কাজ শিগগিরই শুরু হতে চলেছে। তবে শিক্ষামন্ত্রী বদলের এই রাজনৈতিক উত্তাপের সুযোগ নিয়েই কঙ্গনাকে জড়িয়ে এই স্যাটায়ার পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা দেখে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন।
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