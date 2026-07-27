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ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কঙ্গনার? অভিনেত্রীর পোস্ট ভাইরাল!

Kangana Ranaut viral post: ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর কঙ্গনা রানাউত প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। কঙ্গনা নাকি বলেছেন, “আমি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝি কারণ আমিই প্রথম মানুষকে দেখিয়েছিলাম ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা এসেছে ২০১৪ সালে।” 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:51 PM IST
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কঙ্গনার? অভিনেত্রীর পোস্ট ভাইরাল!
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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