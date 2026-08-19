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কেন 'ন্যাড়া' হয়ে তিরুপতিতে নয়নতারা? মাথা মুণ্ডনের ভাইরাল ছবির আসল রহস্য ফাঁস

Nayanthara fact check: দাবি করা হচ্ছে যে অভিনেত্রী নয়নতারা তাঁর আসন্ন ছবি ‘টক্সিক’-এর মুক্তির আগে তিরুমালা মন্দিরে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করেছেন। তবে তথ্য যাচাই করে জানা গিয়েছে যে, গত এপ্রিল মাসের একটি পুরোনো মন্দির দর্শনের ছবি ডিজিটাল কারসাজির মাধ্যমে এডিট করে এই ভুয়ো দাবি ছড়ানো হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 19, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:09 AM IST
কেন 'ন্যাড়া' হয়ে তিরুপতিতে নয়নতারা? মাথা মুণ্ডনের ভাইরাল ছবির আসল রহস্য ফাঁস
Image Credit: ফোটো- এক্স

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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