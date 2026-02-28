TV Actor's wife dies: রোজ কত ভালোবাসাবাসির যুগল ছবি, তবু বসন্তেই বিসর্জনের সুর...জনপ্রিয় অভিনেতার স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু...

TV Actor's wife dies: রোজ কত ভালোবাসাবাসির যুগল ছবি, তবু বসন্তেই বিসর্জনের সুর...জনপ্রিয় অভিনেতার স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু...
Actor Zaher Alvi Wife: ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতার পরিবারে নেমে এল শোকের ছায়া। শনিবার দুপুরে উদ্ধার করা হয়েছে অভিনেতার স্ত্রীর মৃতদেহ। কী কারণে মৃত্যু?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিনোদন জগতে শোকের আবহ। শনিবার দুপুরে উদ্ধার বাংলাদেশের ছোটপর্দার পরিচিত মুখ জাহের আলভীর স্ত্রী ইভনাথ খান ইকরার মৃতদেহ । আজ শনিবার দুপুরে মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিসের ধারণা, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।
পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আজ দুপুর পৌনে ১২টা নাগাদ ইকরাকে তাঁর পরিবার গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার করে। দ্রুত তাঁকে কাছের কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিস হাসপাতালে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করে।
তদন্তের স্বার্থে পুলিস ওই বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। ওই থানার এসআই জানিয়েছেন, ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এই ঘটনার মুহূর্তে অভিনেতা জাহের আলভী বাংলাদেশের বাইরে ছিলেন। জানা গেছে, বর্তমানে তিনি একটি শুটিংয়ের কাজে নেপালে আছেন। আকস্মিক এই দুঃসংবাদে ভেঙে পড়েছে অভিনেতার পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনেরা। জাহের আলভী ও ইকরার হাসিমুখের ছবি মাঝেমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যেত, তাই এই চরম পরিণতির খবর হতবাক করেছে তাঁর অনুরাগীদেরও। তাই স্বভাবতই ইকরার মৃত্যু নিয়ে ঘনিয়েছে রহস্য।
