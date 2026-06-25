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কারেন্ট নাকি সেটের ছাদ ভেঙে মৃত্যু? বনশালীর বিরুদ্ধে FIR ও ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি সিনেমা সংগঠনের!

Love And War Crew: মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে চিঠি লিখে সিনে সংগঠন দাবি করেছে, অবিলম্বে বনশালী ও ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করতে হবে এবং গোটা ঘটনার একটি উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত করাতে হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 25, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:53 PM IST
কারেন্ট নাকি সেটের ছাদ ভেঙে মৃত্যু? বনশালীর বিরুদ্ধে FIR ও ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণের দাবি সিনেমা সংগঠনের!
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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