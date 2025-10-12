Filmfare Awards 2025: কাজল-নূতনকে সরিয়ে সবচেয়ে বেশি ফিল্মফেয়ার এখন আলিয়ার! নেটপাড়ায় যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন...

Filmfare Awards 2025: কাজল-নূতনকে সরিয়ে সবচেয়ে বেশি ফিল্মফেয়ার এখন আলিয়ার! নেটপাড়ায় যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন...
Alia Bhatt Filmfare Award 2025: আলিয়া ভাট এখন ফিল্মফেয়ার ইতিহাসে সর্বাধিক সেরা অভিনেত্রী পুরস্কারজয়ীর রেকর্ড গড়েছেন। তিনি মাধুরী, কাজল, মীনা কুমারী ও বিদ্যা বালনের মতো কিংবদন্তিদেরকেও পেছনে ফেলেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭০তম ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে শনিবার ‘লাপাতা লেডিস’ ১৩টি পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়ে নিয়েছে। তবে কিরণ রাও পরিচালিত এই ছবিটি অভিনয় বিভাগে একটিও পুরস্কার জিততে পারেনি। সেই বিভাগে জয়ী হন আলিয়া ভাট (জিগরা), অভিষেক বচ্চন (আই ওয়ান্ট টু টক) ও কার্তিক আরিয়ান (চন্দু চ্যাম্পিয়ান)।
‘জিগরা’ ছবির জন্য আলিয়ার এই জয় ছিল ঐতিহাসিক। কারণ এটি তাঁর ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ সেরা অভিনেত্রী ফিল্মফেয়ার পুরস্কার, যা এখন একটি নতুন রেকর্ড। এর আগে কাজল ও নুতন পাঁচবার করে এই পুরস্কার জিতেছিলেন। আলিয়া তাঁদের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এর আগে তিনি ‘উড়তা পাঞ্জাব’, ‘রাজি’, ‘গলি বয়’, ‘গাঙ্গুবাই কথিয়াওয়াড়ি’ এবং ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’-র মতো ছবির জন্য এই পুরস্কার জিতেছিলেন। তবুও সোসাল মিডিয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এই পুরস্কার কি তাঁর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন? সে কি এই পুরস্কারটির যোগ্য?
আরও পড়ুন: নবাগতদের নিয়ে ৫৮০ কোটির রেকর্ড গড়ল সাইয়ারা, উচ্ছ্বসিত পরিচালক মোহিত সুরি...
দীর্ঘ সময় ধরে সর্বাধিক সেরা অভিনেত্রী পুরস্কারের রেকর্ডটি ছিল মীনা কুমারীর দখলে, যিনি ১৯৬৬ সালে ‘কাজল’-এর জন্য চতুর্থবার জিতেছিলেন। এরপর নুতন ১৯৭৯ সালে ‘ম্যায় তুলসি তেরে আঙ্গন কি’ ছবিটির জন্য পঞ্চম জয়ে রেকর্ড ভাঙেন। পরে ২০১১ সালে ‘মাই নেম ইজ খান’ সিনেমাটির জন্য কাজল ও নূতনের রেকর্ডের সমান হয়ে যায়।
তবে ইন্টারনেটে অনেকে বলছেন, আলিয়ার কিছু পুরস্কার প্রাপ্য ছিল না এবং তাঁর আগেও বেশ কিছু অভিনেত্রীরা অনেক ভালো অভিনয় করেও ফিল্মফেয়ার পাননি। একজন লিখেছেন,'তাকে টানা পুরস্কার দেওয়ায় এত সমালোচনা হয়েছিল যে ভেবেছিলাম এই বছর হয়তো নতুন কেউ জিতবে, কিন্তু না।' আরেকজন লিখেছেন,'অন্য অভিনেত্রীদের মনোনয়ন দেওয়াই বন্ধ করা উচিত, এটা অসম্মানজনক, নাহলে আলিয়াকে স্থায়ী বিজয়ী ঘোষণা করুক।'
আরও পড়ুন: চাঁদের আলোয় ভালোবাসার উৎসব! করবা চৌথে বলিউড তারকাদের অনন্য মুহূর্ত...
একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন,'ওয়াহিদা রহমান, নূতন, শ্রীদেবী, এবং আরও অনেকে আছে যাঁদের নামগুলো আমাদের প্রজন্মের মানুষদের কাছে আইকনিক। এখন যদি কোনো টিভি সিরিয়ালে কোনো অভিনেত্রী ভালো অভিনয় করে, সবাই তাকে ‘শ্রীদেবী’ বা ‘মাধুরী দীক্ষিত’- এর সঙ্গে তুলনা করে থাকে। আলিয়াকে কেউই সেভাবে ভাববে না।'
আরেকজন লিখেছেন,'ওয়াহিদা, বৈজয়ন্তী, মীনা, বিদ্যা সবাইয়ের চেয়ে ভালো অভিনেত্রী আলিয়া ভাট? এটা কী!' কেউ প্রশ্ন তুলেছেন,'তিনি কি সত্যিই এত ভালো? সবচেয়ে বেশি সেরা অভিনেতার পুরস্কার শাহরুখ খান ও দিলীপ কুমারের দখলে। কেউ তাদের প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ করে না। আলিয়া এখনও সেই স্তরে পৌঁছাতে পারেনি।'
আরও পড়ুন: গোবিন্দার ছেলেকে বলিউডে লঞ্চ করতে ফিরছে সাজিদ খান!
‘জিগরা’, যার জন্য আলিয়া এ বছর পুরস্কার পেয়েছেন, সেটির প্রধান ভূমিকায় ছিলেন বেদাং রায়না। ছবিতে আলিয়ার চরিত্র এক বোন, যিনি তাঁর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভাইকে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য সাহসী পরিকল্পনা করেন। প্রশংসিত হলেও, ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সফল হয়নি। ৮০ কোটি টাকার বাজেটে নির্মিত এই ছবির আয় হয়েছে মাত্র ৫৫ কোটি টাকা, যদিও সমালোচকদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)