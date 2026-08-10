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বলিউডের স্টার বানাব! সিনেমার টোপ দিয়ে লাগাতার ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেইল, গ্রেফতার জনপ্রিয় পরিচালক

Bollywood Director Arrested: ৭৩ বছর বয়সী প্রবীণ পরিচালক শাকিল নূরানীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিস। অভিযোগ, ছবির স্ক্রিপ্ট আলোচনার কথা বলে ডেকে এনে অচেতন করে ধর্ষণ করে সে। তারপর আপত্তিকর ভিডিয়ো বানিয়ে চার বছর ধরে অত্যাচার চালায় সে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 10, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:25 PM IST
বলিউডের স্টার বানাব! সিনেমার টোপ দিয়ে লাগাতার ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেইল, গ্রেফতার জনপ্রিয় পরিচালক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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