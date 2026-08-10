/বলিউডের স্টার বানাব! সিনেমার টোপ দিয়ে লাগাতার ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেইল, গ্রেফতার জনপ্রিয় পরিচালক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছবিতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অজুহাতে অভিনেত্রীর উপর নারকীয় অত্যাচার বলিউড পরিচালকের। বাড়িতে ডেকে অভিনেত্রীকে লাগাতার নির্যাতনের ভয়ংকর অভিযোগ। অভিনেত্রীকে পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ প্রবীণ পরিচালকের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যেই ৭৩ বছরের অভিযুক্তকে পরিচালক নূরানীকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিস।
৩৩ বছরের নির্যাতিত অভিনেত্রীর অভিযোগ, চার বছর ধরে তাকে ধর্ষণ করা হয়। শুধু তাই নয়, নির্যাতিতাকে গর্ভপাতেও বাধ্য করা হয়। প্রায় ৪০ দিন ধরে পলাতক থাকার পর মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বরের একটি ফার্মহাউস থেকে পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। চার বছর আগে ছবির গল্প আলোচনার কথা বলে নূরানী ওই নির্যাতিতাকে নিজের বাড়িতে ডাকেন। অভিযোগ, সেখানে পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে তাঁকে অচেতন করে যৌন নির্যাতন চালানো হয়।
নির্যাতনের সময় আপত্তিকর ভিডিয়োও বানিয়ে রেখেছিল পরিচালক নূরানী। পরে সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে সে চার বছর ধরে নির্যাতিতাকে ব্ল্যাকমেইল এবং অত্যাচার করত। নির্যাতিতা আরও জানিয়েছেন, পরিচালক তাঁকে জোর করে গর্ভনিরোধক ওষুধ খাওয়াতেন। এমনকী একবার বিষ খাইয়ে তাঁর গর্ভপাতও করানো হয়।
পুলিস শাকিল নূরানীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, বিষ খাওয়ানো, গর্ভপাত করানো ও ভয় দেখানোর অভিযোগ। আদালত তাঁকে ১২ অগাস্ট পর্যন্ত পুলিসি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে নূরানীর আইনজীবী সব অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে দাবি করেছেন। উল্লেখ্য, শাকিল নূরানী 'বড়ে দিলওয়ালা' এবং 'জোড়ু কা গুলাম'-এর মতো জনপ্রিয় ছবির পরিচালনা করেছে।
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