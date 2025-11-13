SSMB29: দেশি গার্লের ধামাকা রিটার্ন! রাজামৌলির মন্দাকিনীর প্রথম ঝলক ঝড় তুলল নেটপাড়ায়...
Priyanka Chopra as Mandakini: এস. এস. রাজামৌলির নতুন অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ছবিতে ‘মন্দাকিনী’ রূপে ফিরছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস ছবিতে তাঁর সঙ্গে থাকছেন মহেশ বাবু ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন, নাম ঘোষণা হবে ১৫ নভেম্বর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্রিপল আর-এর পর আবারও বড় চমক নিয়ে হাজির পরিচালক এস. এস. রাজামৌলি। তাঁর পরবর্তী ছবিতে দেখা যাবে বলিউড ও হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস-কে। ছবিটির অস্থায়ী নাম SSMB29, আর এটির মাধ্যমেই প্রিয়াঙ্কা ফিরছেন ভারতীয় সিনেমায়।
রাজামৌলি আজ (১৩ নভেম্বর) সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেছেন প্রিয়াঙ্কার চরিত্র-প্রথম ঝলক। পোস্টারে তাঁকে দেখা গেছে হলুদ শাড়িতে, হাতে বন্দুক - নাম 'মন্দাকিনী'। একেবারে এক নতুন রূপে হাজির প্রিয়াঙ্কা।
পরিচালক রাজামৌলি লিখেছেন, 'সারা বিশ্ব এবার দেখবে মন্দাকিনীর নানা রঙ।' এই ছবিটিকে বলা হচ্ছে একটি অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার এপিক', যেখানে সারা বিশ্বজুড়ে কিছু বিপজ্জনক মিশনে বেরোয় নায়ক।
প্রিয়াঙ্কা এই ছবিকে নিজের জন্য এক নতুন অধ্যায় বলেই মনে করছেন। ছবিটির মহা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে, অভিনেত্রী সামাজিক মাধ্যম, তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি #AskPCJ সেশন শুরু করেন, যেখানে তিনি ভক্তদের কাছ থেকে ছবিটি ও তেলুগু চলচ্চিত্র জগতে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে আসা নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।
এক ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন এই সিনেমা কি তাঁর ভারতীয় ছবিতে ‘বড় প্রত্যাবর্তন?’ উত্তরে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, 'আশা করি এটা হবে এক নতুন যুগের শুরু, আর আমার ফিরে আসা ভারতীয় সিনেমায়।'
প্রিয়াঙ্কার শেষ ভারতীয় ছবি ছিল ২০১৯ সালের ‘দ্য স্কাই ইজ পিংক’। তারপর থেকে তিনি মূলত হলিউডে কাজ করেছেন যেমন The Matrix Resurrections, Love Again, ও সিরিজ Citadel।
রাজামৌলির এই অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চারে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে অভিনয় করছেন মহেশ বাবু ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। এর মধ্যে পৃথ্বীরাজকে ইতিমধ্যেই ‘কুম্ভ’ নামের এক শক্তিশালী ভিলেন হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছে।
ছবিটির নাম প্রকাশ পাবে ১৫ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে। সেখানেই ছবির প্রথম ঝলকও উন্মোচন করা হবে, যা জিওহটস্টার-এ সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। দর্শকরা এখন অপেক্ষা করছেন রাজামৌলির দুনিয়ায় মন্দাকিনী ঠিক কেমন ঝড় তুলবেন। দেশি গার্ল কী পারবে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিতে?
