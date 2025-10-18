Poriimoni release: সেন্সর বোর্ডের কোপে, পিছিয়ে গেল রিলিজ! কবে মুক্তি পাচ্ছে পরীমণি?

Poriimoni release: সেন্সর বোর্ডের কোপে, পিছিয়ে গেল রিলিজ! কবে মুক্তি পাচ্ছে পরীমণি?
Poriimonii New Release date: সেন্সর বোর্ডের আপত্তির কারণে 'পরীমণি'-র মুক্তির পরিকল্পনা স্থগিত করতে হয়ে। এখন সব জটিলতা কাটিয়ে, নতুন মুক্তির তারিখ ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৭ই অক্টোবর মুক্তির পাওয়ার কথা ছিল সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী ও সৌভিক দে পরিচালিত 'পরীমণি'। তবে সেন্সর বোর্ডের আপত্তির কারণে ছবি মুক্তির পরিকল্পনা স্থগিত করতে হয়েছিল। ছবির কিছু দৃশ্যকে বোর্ড “অত্যন্ত ভয়াবহ ও তীব্র” বলে মন্তব্য করে। সম্পাদনা ও কিছু অংশ মুছেও দেওয়ার পরামর্শ দেয়। নির্মাতারা সেই পরামর্শ মেনে ছবিটিকে সামান্য পুনর্গঠিত করেছেন, তবে গল্পের আত্মা ও ভাবনা অক্ষত রেখেছেন।
ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী জানান,'এই ছবিটি আমাদের কাছে শুধুই একটা হরর ফিল্ম নয়। এটা এক আবেগের যাত্রা। আমরা চেয়েছি দর্শক যেন শুধু ভয় না পায়, বরং ভয়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অনুভূতি ও শূন্যতার মুখোমুখি হয়। সম্প্রতি সেন্সর বোর্ড ছবির কিছু দৃশ্য নিয়ে অতিরিক্ত ভয়ঙ্কর বলে আপত্তি জানায় এবং কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। আমরা তাদের মতামতকে সম্মান জানিয়ে সামান্য পরিবর্তন করেছি। কিন্তু 'পরীমণি'–র মর্ম ও আত্মাকে একটুও নষ্ট হতে দিইনি।'
ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে তনুশ্রী চক্রবর্তী, রজতাভ দত্ত,দেবরাজ ভট্টাচার্য প্রমুখ।
অবশেষে, অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে, সব জটিলতা কাটিয়ে এই ছবি আবারও প্রস্তুত তার দর্শকদের সামনে আসতে। ৩১শে অক্টোবর 'পরীমণি' মুক্তি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, সেই দিন হ্যালোইন দিবস, অন্ধকার ও অজানাকে গ্রহণ করার এক প্রতীকী সময়।
হ্যালোইন–এর প্রেক্ষাপটে নতুন মুক্তির তারিখ 'পরীমণি'-র জন্য একেবারে নিখুঁত সময়। 'পরীমণি' বাস্তব আর অলৌকিকতার সীমারেখা পেরিয়ে এক শিহরণ জাগানো যাত্রা। ভয়, আবেগ এবং অজানার এক রোমাঞ্চকর মেলবন্ধন নিয়ে আসছে এই ছবিটি।
পরিচালক আরও জাানান,'আমাদের কাছে এর থেকে উপযুক্ত মুহূর্ত আর কিছু হতে পারত না।আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের প্রযোজক, পুরো টিম, এবং সব দর্শকদের প্রতি যারা আমাদের এই যাত্রায় পাশে থেকেছেন।পরীমণি শুধু একটা গল্প নয়, এটা এক অভিজ্ঞতা। দেখা হবে বড়পর্দায়।' পুরো টিম ও দর্শকদের ধৈর্য, ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি।
