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Swarup Biswas Arrested: তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির অভিযোগ! গ্রেফতার অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস

Swarup Biswas: গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। অভিযোগ, টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োর টেকনিশিয়ানদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:07 PM IST
Swarup Biswas Arrested: তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির অভিযোগ! গ্রেফতার অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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