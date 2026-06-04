/Swarup Biswas Arrested: তোলাবাজি, শ্লীলতাহানির অভিযোগ! গ্রেফতার অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস

পিয়ালি মিত্র: শ্লীলতাহানি এবং তোলাবাজির মামলায় ধৃত স্বরূপ বিশ্বাস। তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং তৃণমূল নেতা অরূপ বিশ্বাসের ভাই। বৃহস্পতিবার রাতে নিউ আলিপুর থানার পুলিসের হাতে গ্রেফতার হয় স্বরূপ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, টলিপাড়ায় টেকনিশিয়ানদের থেকে টাকা তুলতেন তিনি।আগামীকাল তাঁকে আদালতে তোলা হবে বলে সূত্রের খবর।
সূত্রের খবর, রিজেন্ট পার্ক এলাকার বাসিন্দা এক মেকআপ আর্টিস্ট অভিযোগ দায়ের করেন স্বরূপের বিরুদ্ধে। ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতেই আজ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, দু’বছর ধরে কোনও কাজ পাননি ওই মহিলা। কাজ চাইতে গেলে তাঁর কাছ থেকে টাকা দাবি করা হয়। শুধু তাই নয়, টাকা না দিলে মহিলাকে ভয়ও দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।
নিউ আলিপুর থানার সামনে ভিড় করেছেন এলাকার সাধারণ মানুষের একাংশ। স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁরা। সাধারণ বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি ও অত্যাচার করেছে স্বরূপ বিশ্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা। অস্ত্র আইনেও মামলা রুজু অরূপের ভাইয়ের বিরুদ্ধে।
সকাল থেকেই ফেডারেশনের গোলমালে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলার সিনে ইন্ডাস্ট্রি। দু'পক্ষ একে অন্যকে লক্ষ্য করে ইট, পাটকেল, ঢিল, ডিম ছোড়ে বলেই অভিযোগ উঠেছে। গোলমাল বাড়তে থাকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যায় রিজেন্টপার্ক থানার পুলিস।
রাজ্যে পালাবদলের পরেই টলিউডেও সেই হাওয়া বইছে। বিজেপি সরকারকে বিশেষ করে ভাবতে হচ্ছে টলি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'-এর (অরূপ বিশ্বাস ও স্বরূপ বিশ্বাস) একচ্ছত্র আধিপত্যের কথাও বারবার উঠে এসেছে। থ্রেট কালচারের ভয়াবহতা নিয়েও মানুষ সরব হয়েছেন। এর মধ্যেই গ্রেফতার স্বরূপ।
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