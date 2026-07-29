‘টাকা ফেরত চাইলে বিপদ!', ৬৮ লক্ষর আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে আইনি বিপাকে সোহম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ৬৮ লক্ষ টাকার আর্থিক প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং প্রাণনাশের হুমকির মতো গুরুতর অভিযোগ উঠল। চারু মার্কেট থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা তথা ‘সোনম মুভিজ়’-এর কর্ণধার ও ব্যবসায়ী শেখ শাহিদ। অভিযোগ, ২০২১ সালে সোহমকে টাকা দেয় সিনেমা তৈরির জন্য। সিনেমার নাম ছিল ‘মানিকজোড়’। পরে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘পাকা দেখা’। এটি প্রেক্ষাগৃহেও মুক্তি পায়, ব্যবসাও হয়। সোহম টাকাও পায়। কিন্তু লাভের অংশ চাইলে আজ দেব, কাল দেব বলে শুধু ঘোরাতে থাকেন অভিনেতা।
ঠিক কী ঘটেছে?
অভিযোগকারী ব্যবসায়ী শেখ শাহিদের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে সিনেমা তৈরি করার কথা বলে সোহম চক্রবর্তী তাঁর কাছ থেকে ৬৮ লক্ষ টাকা নেন। সিনেমা ‘পাকা দেখা’ হিসেবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। ছবিটি ব্যবসা করে এবং তার স্যাটেলাইট স্বত্বও বিক্রি হয়। প্রযোজক হিসেবে প্রাপ্ত লভ্যাংশের টাকা চাইতে গেলে সোহম দীর্ঘদিন ধরে দিন ঘোরাতে থাকেন বলে অভিযোগ। সাউথ সিটি মলের বেসমেন্টে সোহমের সহকারী অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়ের কাছে টাকা ফেরত চাইলে তাঁকে সরাসরি হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, “বিধায়ককে চাপ দিতে গেলে বিপদে পড়বেন।” পরবর্তীতে শাহিদ যখন সরাসরি সোহমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তখন সোহম পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে তিনি টাকা দিতে পারবেন না।
অতীতের একই ধরনের অভিযোগ
আর্থিক অনিয়মের কারণে সোহমের নাম জড়ানো এই প্রথম নয়। চলতি বছরের জুন মাসেই কৌশিক কর্মকার নামে এক ব্যক্তি সোহম ও তাঁর সংস্থা ‘সোহম এন্টারটেইনমেন্ট’-এর বিরুদ্ধে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ তুলেছিলেন। ‘লাল সুটকেসটা দেখেছেন?’ ছবিতে বিনিয়োগের নামে সেই টাকা নেওয়া হলেও ছবি তৈরি বা টাকা ফেরত কোনোটিই হয়নি বলে অভিযোগ ছিল।
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