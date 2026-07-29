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‘টাকা ফেরত চাইলে বিপদ!', ৬৮ লক্ষর আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে আইনি বিপাকে সোহম

Soham Chakraborty: সিনেমা তৈরির নামে ৬৮ লক্ষ টাকা নিয়ে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চারু মার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন এক ব্যবসায়ী। ‘পাকা দেখা’ সিনেমার লভ্যাংশ না দিয়ে উল্টে প্রভাব খাটিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। এর আগেও সোহমের বিরুদ্ধে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 29, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:59 PM IST
‘টাকা ফেরত চাইলে বিপদ!', ৬৮ লক্ষর আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে আইনি বিপাকে সোহম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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