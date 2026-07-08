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রোম্যান্স ভেঙে মারকাটারি অ্যাকশন! পর্দায় কেদার-পারোর প্রেম আর ভরপুর রহস্যে ‘কাতুকুতু বুড়ো’

এই ছবিতে উজান পরিচালনার পাশাপাশি প্রধান হিরো ‘কেদার’-এর চরিত্রে অভিনয় ও গানও গেয়েছেন। ছবির টিজারে রোম্যান্সের পাশাপাশি ভরপুর অ্যাকশনের ইঙ্গিত মিলেছে। এবার প্রকাশ্যে "Crazy হতে ভয় পেয়ো না!! 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 08, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:39 PM IST
রোম্যান্স ভেঙে মারকাটারি অ্যাকশন! পর্দায় কেদার-পারোর প্রেম আর ভরপুর রহস্যে ‘কাতুকুতু বুড়ো’
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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