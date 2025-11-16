English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bollywood Celebrities Drug Party: মুম্বই পুলিসের হাতে ধরা পড়া বড়সড় মাদকচক্রে, বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর, নোরা ফাতেহি সহ একাধিক বলিউড তারকার নাম উঠে এসেছে, যা বলিউডে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তদন্তকারীদের দাবি, দেশ-বিদেশে আড়ম্বরপূর্ণ পার্টির আড়ালে সেলিব্রিটিদের কাছে নিয়মিত মাদক সরবরাহ করা হত।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 16, 2025, 06:12 PM IST
Bollywood drug case: মিয়াঁও মিয়াঁও-এর জালে 'দাউদ পরিবার'! নাম ফাঁস হতেই তুফান নেটপাড়ায়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুম্বই পুলিস সম্প্রতি এক বড়সড় মাদকচক্রের হদিস পেয়েছে, যেখানে জড়িত দাউদ ইব্রাহিমের ভাইঝি আলিশাহ পারকার, বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর, নোরা ফাতেহিসহ আরও অনেকের নাম। 

বৃহস্পতিবার মুম্বই পুলিসের অ্যান্টি নারকোটিক্স সেল (ANC) দাউদ ইব্রাহিমের সহযোগী হিসাবে পরিচিত ‘সালিম ডোলা’-র পরিচালিত এক সিন্ডিকেটের উপর বড়সড় অভিযানে নামে। পুলিসের দাবি, সালিম ডোলা দীর্ঘদিন ধরে মেফেড্রোন (মি-ক্যাট বা মিয়াঁও মিয়াঁও) সরবরাহ করত দেশের নানা প্রান্তে এবং বিদেশেও পাচার করত। তাঁর ছেলে তাহির ডোলা-কে চলতি বছরের আগস্ট মাসে সংযুক্ত আরব থেকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে তাহির তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে।

এক সংস্থার মার্ফতে জানা গেছে, তাহির দাবি করেছেন যে তাঁর আয়োজিত বিভিন্ন মাদক পার্টিতে বলিউড সেলিব্রিটি, মডেল, র‍্যাপার, ফিল্মমেকার এবং এমনকি দাউদের আত্মীয়রাও আসতেন। রিমান্ড কপিতেও উল্লেখ রয়েছে - 'অভিযুক্ত ব্যক্তি এর আগে দেশে ও বিদেশে আলিশাহ পারকার, নোরা ফাতেহি, শ্রদ্ধা কাপুর ও তাঁর ভাই সিদ্ধার্থ কাপুর, জিশান সিদ্দিকি, ওরি ওরফে অর্হান, আব্বাস-মস্তান, র‍্যাপার লোকাসহ বহু মানুষের সঙ্গে মাদক পার্টি করেছেন এবং নিজেও সেখানে উপস্থিত থেকেছেন ও মাদক সরবরাহ করেছেন।'

উল্লেখ্য মুম্বই-সহ দেশের নানা জায়গায় দাউদ ইব্রাহিমকে নিয়ে গুগল সার্চ বেড়ে যায় ১২ থেকে ১৩ নভেম্বরের মধ্যে।

অন্যদিকে, অক্টোবর মাসে দুবাই থেকে আরেক অভিযুক্ত মোহাম্মদ সেলিম মোহাম্মদ সুহেল শেখ ওরফে ‘ল্যাভিশ’-কে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয় ANC-এর নির্দেশে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেছেন যে বলিউড ও ফ্যাশন জগতের সেলিব্রিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গ্যাংস্টারের জন্য সে দেশ-বিদেশে পার্টি আয়োজন করতেন। দামি গাড়ি, ব্র্যান্ডেড ঘড়ি ও বিলাসবহুল পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানোয় তিনি ‘ল্যাভিশ’ নামে পরিচিত। মার্চ ২০২৪-এ মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলায় ২৫২ কোটি টাকার মেফেড্রোন মাদককাণ্ডে তাঁর নাম জড়ানোর পর তাঁকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়।

এই ঘটনার বিরুদ্ধ সর্ব প্রথম মুখ খুলেছেন। সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'আমি পার্টি করি না…আমার নাম ব্যবহার করে ভুল তথ্য ছড়ানো বন্ধ করুন। আগেও আমার সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু পারেনি। দয়া করে আমার নাম অথবা ছবি ব্য়বহার করবেন না এই বিষয়ে যার সঙ্গে আমার কোনো যোগই নেই। এটার মাসুল গুণতে হবে।' 

লোকা ও তাঁর সোশাল মাধ্যমে লেখেন, 

যদিও শ্রদ্ধা কাপুরের তরফ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তদন্ত এখনও চলছে এবং আরও কোনও ব্যক্তি এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে মুম্বই পুলিস।

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Nora FatehiShraddha KaporSiddharth KapoorOriAbbas MastaanLokadawood ibrahimAnti Narcotics Agency (ANC)BollywoodBollywood actorsBollywood PartiesHaseena ParkerDrug RecoverMumbai Drug recover
