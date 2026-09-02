/বর্মন পরিবারের কালজয়ী গানে ফিরবে সুরের নস্টালজিয়া,‘বার্মেনিয়া’! ঊষা উত্থুপ থেকে রূপঙ্কর, এক মঞ্চে তারকারা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য আসতে চলেছে এক বিশেষ সন্ধ্যা। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর নজরুল মঞ্চে আয়োজিত হবে ‘গানে ফিউশন’ সিজন ৪—‘বার্মেনিয়া’। বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে এই সঙ্গীতানুষ্ঠান। ‘অ্যালগোস ইভেন্টস অ্যান্ড ডেকোর’-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ শচীন দেব বর্মন এবং রাহুল দেব বর্মনের কালজয়ী গান। তাঁদের জনপ্রিয় সুর, গান এবং জীবনের নানা গল্প নিয়ে সাজবে পুরো সন্ধ্যা।
শুধু গান নয়, এই অনুষ্ঠানে উঠে আসবে বর্মন পরিবারের সঙ্গীত-জীবনের নানা জানা-অজানা গল্পও। সেই গল্প বলার দায়িত্বে থাকছেন প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী ও পারফর্মার মীর। মঞ্চে তাঁর পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকরা ফিরে যাবেন বর্মন-দ্বয়ের সঙ্গীতের সেই সোনালি সময়ে।
এক মঞ্চে একঝাঁক শিল্পী
‘বার্মেনিয়া’-য় থাকছেন বাংলা ও ভারতীয় সঙ্গীত জগতের একাধিক পরিচিত মুখ। মঞ্চে গান শোনাবেন পদ্মভূষণ ঊষা উত্থুপ, পণ্ডিত শুভেন চ্যাটার্জি, রূপঙ্কর বাগচী, অন্বেষা দত্ত গুপ্ত, পোর্শিয়া সেন এবং গৌরব সরকার। বর্মন পরিবারের চিরসবুজ গান তাঁদের কণ্ঠ ও পরিবেশনায় নতুন করে প্রাণ পাবে।
গান থেকে মানবতার উদ্যোগ
‘গানে ফিউশন’-এর এই আয়োজন শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হৃদরোগে আক্রান্ত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিকিৎসায় সহায়তা করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। আয়োজকদের বক্তব্য, এস ডি বর্মন ও আর ডি বর্মনের গান মানুষের মন ভালো করার মতো শক্তি রাখে। সেই সুরের আবহের সঙ্গেই এবার অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও দেওয়া হচ্ছে।
আয়োজক সংস্থার কর্ণধার দেবাশীষ সাহা জানিয়েছেন, গত তিনটি সিজন ধরেই ‘গানে ফিউশন’ জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিকিৎসায় সহায়তা করে আসছে। চতুর্থ সিজনেও সেই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। তাঁর কথায়, ‘বার্মেনিয়া’-র মাধ্যমে সঙ্গীত ও মানবতাকে একসঙ্গে নিয়ে আসাই তাঁদের লক্ষ্য। কলকাতাবাসীকে বর্মন-দ্বয়ের কালজয়ী সুরের উদযাপনে সামিল হওয়ার পাশাপাশি অসহায় শিশুদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে।
২৭ বছরের পথচলা
‘অ্যালগোস ইভেন্টস অ্যান্ড ডেকোর’ গত ২৭ বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। পেশাদারিত্ব ও গ্রাহক সন্তুষ্টির পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকেও সংস্থা গুরুত্ব দেয় বলে আয়োজকদের দাবি। ‘বার্মেনিয়া’-তেও তাই সুর, স্মৃতি, গল্প এবং মানবিকতার বার্তা—সবকিছুকে এক মঞ্চে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)