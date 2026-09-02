Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /বর্মন পরিবারের কালজয়ী গানে ফিরবে সুরের নস্টালজিয়া,‘বার্মেনিয়া’! ঊষা উত্থুপ থেকে রূপঙ্কর, এক মঞ্চে তারকারা

বর্মন পরিবারের কালজয়ী গানে ফিরবে সুরের নস্টালজিয়া,‘বার্মেনিয়া’! ঊষা উত্থুপ থেকে রূপঙ্কর, এক মঞ্চে তারকারা

৫ সেপ্টেম্বর নজরুল মঞ্চে বসতে চলেছে ‘গানে ফিউশন’ সিজন ৪—‘বার্মেনিয়া’। এস ডি বর্মন ও আর ডি বর্মনের কালজয়ী গান ও তাঁদের জীবনের নানা গল্প নিয়ে সাজবে এই বিশেষ সন্ধ্যা। থাকছেন ঊষা উত্থুপ, শুভেন চ্যাটার্জি, রূপঙ্কর বাগচী, অন্বেষা দত্ত গুপ্ত, পোর্শিয়া সেন ও গৌরব সরকার। গানের গল্প শোনাবেন মীর। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি হৃদরোগে আক্রান্ত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিকিৎসায় সহায়তার উদ্যোগও থাকছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:38 PM IST
বর্মন পরিবারের কালজয়ী গানে ফিরবে সুরের নস্টালজিয়া,‘বার্মেনিয়া’! ঊষা উত্থুপ থেকে রূপঙ্কর, এক মঞ্চে তারকারা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার: আজও পর্দায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাঙালির চিরন্তন আইকন
2
3
4
5