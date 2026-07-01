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সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্তেই কি বিচ্ছেদ? আকাঙ্ক্ষার মন্তব্যের পর মুখ খুললেন গৌরব

আকাঙ্ক্ষা বলেন, “আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ও জীবনে যেটা চাইছে, সেটা আমি ওকে দিতে পারব না।” তবে সম্পর্ক ভাঙলেও দুজনের মধ্যে যে কোনো কাদা ছোড়াছুড়ি বা তিক্ততা নেই, গৌরব এবং আকাঙ্ক্ষা- উভয়ের বক্তব্যেই তা পরিষ্কার।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:09 PM IST
সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্তেই কি বিচ্ছেদ? আকাঙ্ক্ষার মন্তব্যের পর মুখ খুললেন গৌরব
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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