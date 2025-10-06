English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Laxmi Puja 2025: মর্ত্যে নেমে এলেন দেবী লক্ষ্মী! জীবন্ত প্রতিমায় চমক পঙ্কজের...

Real Goddess Laxmi Look Created By Pankaj Biswas: সেলিব্রিটি মেকআপ আর্টিস্ট পঙ্কজ বিশ্বাস-এর হাতের জাদুতে মূর্ত হয়েছে জীবন্ত লক্ষ্মী, মডেল অঙ্কিতা অধিকারীকে দেবী রূপে সাজিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তিনি। তাঁর তাক লাগানো এই সৃষ্টিতে মুগ্ধ নেটিজেনরা।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 6, 2025, 07:54 PM IST
Laxmi Puja 2025: মর্ত্যে নেমে এলেন দেবী লক্ষ্মী! জীবন্ত প্রতিমায় চমক পঙ্কজের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো এলেই বাঙালি মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর আরাধনায় মাতে। কিন্তু এবার পুজোর দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় যে 'লক্ষ্মী'-কে দেখা গেল, তা নিয়ে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ, এ কোনও প্রতিমা নয়, এ হল মেকআপের জাদুতে জীবন্ত হয়ে ওঠা দেবী লক্ষ্মী।

আরও পড়ুন: Laxmi Puja 2025: লক্ষ্মীর আরাধনায় মুখরিত পিটারবোরো! দক্ষিণ গ্রোভ কমিউনিটি সেন্টারে মিলন ক্ষেত্র

বরাবরই অভিনব মেকআপে নিজের প্রতিভার ছাপ রেখেছেন সেলিব্রিটি মেকআপ আর্টিস্ট পঙ্কজ বিশ্বাস। গত বছর তাঁর সৃষ্ট 'করুণাময়ী মা কালী' রূপটি চমক তৈরি করেছিল। আর এবারে তাঁর আরও বড় চমকে অঙ্কিতা অধিকারীকে মা লক্ষ্মীর সাজে সাজিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে।

পঙ্কজ বিশ্বাসের নিপুণ তুলির টানে মডেল অঙ্কিতা অধিকারী যেন সাক্ষাৎ দেবী লক্ষ্মীর রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছেন। গয়না, সাজসজ্জা এবং মেকআপের নিখুঁত ফিনিশিং দেখে মুগ্ধ নেটিজেনরা। এই বিশেষ ফটোশ্যুটের ফটোগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন রনজয় ও অনির্বান। শিল্পীর এই অসাধারণ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর টিম, যেখানে ছিলেন জয়তি বিশ্বাস, মালা মুখার্জি, রঞ্জিতা মল্লিক, রিনিশা মুখার্জি, সুদীপ্তা হালদার, পূজা বিশ্বাস এবং মুনমুন চক্রবর্তী।

বহু প্রথম সারির মেকআপ কোম্পানির মুখ হিসেবে কাজ করেছেন পঙ্কজ। শুধু তাই নয়, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু বড় প্রোজেক্টের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। তাঁর মেকআপ ইনস্টিটিউট "পঙ্কজ মেকআপ একাডেমি" থেকে প্রতি বছর ৩০০ থেকে ৪০০ ছাত্রছাত্রী পাশ করে এই শিল্প জগতে কাজ করছে।

আরও পড়ুন: Kojagori Lakshmi Puja 2025: ৬ না, ৭ অক্টোবর কবে কোজাগরী ...

নিজের মেকআপের মাধ্যমে পঙ্কজ বিশ্বাস বারবার প্রমাণ করেছেন, শিল্পীর কাছে মানুষের মুখও ক্যানভাসের মতো। এই জীবন্ত লক্ষ্মীরূপটিও তাঁর সেই অসাধারণ প্রতিভারই আরও এক স্বাক্ষর রাখল।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Laxmi Makup LookLaxmi LookCelebrity Makeup Artist Pankaj Biswas Created Goddess Laxmi Look
