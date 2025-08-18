The Bengal Files Row: তথ্যবিকৃতি আর মিথ্যেয় ভরা 'বেঙ্গল ফাইলস'! অভিযোগ তুলে বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে 'গোপাল-পাঁঠার' নাতি...

The Bengal Files Row: তথ্যবিকৃতি আর মিথ্যেয় ভরা 'বেঙ্গল ফাইলস'! অভিযোগ তুলে বিবেক অগ্নিহোত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে 'গোপাল-পাঁঠার' নাতি...
FIR Against Vivek Agnihotri: বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' চলচ্চিত্রে গোপাল মুখার্জিকে কসাই হিসেবে দেখানো হয়েছে, এমন অভিযোগ করে তাঁর নাতি শান্তনু দাবি করেন যে তাঁর ঠাকুরদা আসলে একজন কসাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন কুস্তিগীর এবং অনুশীলন সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের দাঙ্গার সময় তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি পরিচালকের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেন এবং ছবিতে তাঁর ঠাকুরদার পরিচয় বিকৃত করার অভিযোগ করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর (Vivek Agnihotri) আগামী ছবি 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' (The Bengal Files) নিয়ে ধুন্ধুমার। ট্রেলার লঞ্চ থেকেই এই ছবি ঘিরে বিতর্ক শুরু। এরই মাঝে ছবির অন্যতম চরিত্র গোপাল মুখার্জির (Gopal Mukherjee) নাতি শান্তনু মুখার্জি পরিচালকের বিরুদ্ধে দায়ের করলেন এফআইআর। শান্তনু অভিযোগ করেছেন যে বিবেক অগ্নিহোত্রী তাঁর ঠাকুরদার পরিচয় বিকৃত করে সিনেমায় ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন।
আরও পড়ুন- Sunjay Kapur Property Dispute: 'মা তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন ৩০০০০ কোটির কোম্পানি, এখন তিনিই ঘরছাড়া', সঞ্জয়ের বোনের নিশানায় প্রিয়া- করিশ্মা?
গোপাল মুখার্জি, যিনি গোপাল পাঁঠা নামেই বেশি পরিচিত, ছিলেন বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে এবং হিন্দুদের রক্ষা করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু শান্তনুর অভিযোগ, এই ছবিতে তাঁকে ভুলভাবে দেখানো হয়েছে, যা তাঁর পরিবার এবং সম্প্রদায় উভয়ের জন্যই অপমানজনক। শান্তনু ইতোমধ্যেই পরিচালককে একটি আইনি নোটিসও পাঠিয়েছেন। তাঁর ঠাকুরদার জীবনকে ভুলভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি পরিচালকের কাছে একটি জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। চলচ্চিত্রটির ট্রেলারে চরিত্রটিকে "এক থা কসাই গোপাল পাঁঠা" হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছে, যা শান্তনু তীব্রভাবে আপত্তি জানিয়েছেন।
শান্তনু যুক্তি দিয়েছেন যে তাঁর ঠাকুরদা কোনো কসাই ছিলেন না, যেমনটা ছবিতে বোঝানো হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন কুস্তিগীর এবং অনুশীলন সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যিনি ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন।
আরও পড়ুন- Dev: ভানু থেকে রঘু! দেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুভশ্রী, উত্তরে মেগাস্টার বললেন...
শান্তনু বলেন, "আমার ঠাকুরদাকে কসাই বলা হয়েছে, যাকে পাঁঠাও বলা হয়, যা অসম্মানজনক। আমি মনে করি বিবেক অগ্নিহোত্রীর এই বিষয়ে আরও বেশি গবেষণা করা উচিত। তাঁরা কোথা থেকে এই ভুল তথ্য পেলেন? তিনি আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগও করেননি। এই কারণেই আমরা এর প্রতিবাদ করছি এবং তা চালিয়ে যাব। এর প্রতিবাদে আমরা বিবেক অগ্নিহোত্রীকে একটি আইনি নোটিস পাঠিয়েছি এবং একটি এফআইআর-ও দায়ের করেছি।" তিনি আরও বলেন, "তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অংশ ছিলেন। তার আদর্শ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলে যেত। তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে কাজ করেছেন। কীভাবে কেউ তাকে কসাই বা পাঁঠা বলতে পারে?"
'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবিটি বিবেক অগ্নিহোত্রী নিজে লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন। অভিষেক আগরওয়াল, পল্লবী যোশী এবং বিবেক এই ছবির প্রযোজক। এতে অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী যোশী, অনুপম খের, সিমরত কৌর এবং দর্শন কুমার। এটি বিবেকের 'ফাইস ট্রিলজি'-র একটি অংশ, যার মধ্যে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' এবং 'দ্য তাসখন্দ ফাইলস' অন্তর্ভুক্ত। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)