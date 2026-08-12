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'মিষ্টির দোকানে গিয়ে খালি পেটে ফিরে আসা অপরাধ', স্ত্রীর পরকীয়া তোপে অকপট গোবিন্দা

নব্বইয়ের দশকের পরকীয়ার অভিযোগ থেকে নবাগত কোমলের সঙ্গে নাম জড়ানো— বিতর্কের তীব্র আগুনের মাঝেই ‘মিষ্টির দোকান’ তত্ত্ব টেনে নতুন ধোঁয়াশা তৈরি করলেন গোবিন্দা। সহ-অভিনেত্রীদের প্রেম, প্রয়াত মায়ের প্রশ্রয় আর স্ত্রী সুনীতার ক্ষোভের মাঝে অভিনেতার এই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি কি বহুদিনের দাম্পত্য ভাঙনের ইঙ্গিত, নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও গল্প?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 12, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:02 PM IST
'মিষ্টির দোকানে গিয়ে খালি পেটে ফিরে আসা অপরাধ', স্ত্রীর পরকীয়া তোপে অকপট গোবিন্দা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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