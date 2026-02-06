English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Govinda: ভয়ংকর কাণ্ড! রাত ৩টের সময় বাড়ি ঘিরে নেয় দুষ্কৃতীরা, প্রাণ বাঁচাতে হাতে বন্দুক তুলে নেন গোবিন্দা...

Govinda: ভয়ংকর কাণ্ড! রাত ৩টের সময় বাড়ি ঘিরে নেয় দুষ্কৃতীরা, প্রাণ বাঁচাতে হাতে বন্দুক তুলে নেন গোবিন্দা...

Govinda: ম্যানেজার শশী সিনহার বয়ান অনুযায়ী, রাত তখন প্রায় ৩টে থেকে ৩:৩০টে। গোবিন্দার বাসভবনের সামনে জড়ো হয়েছিল প্রচুর লোক। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যেতে পারত। পরিস্থিতি সামলাতে নিজের লাইসেন্সড রিভলবারটি বের করেন সুপারস্টার। বলিউডে চক্রান্তের শিকার সুপারস্টার? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 6, 2026, 06:21 PM IST
Govinda: ভয়ংকর কাণ্ড! রাত ৩টের সময় বাড়ি ঘিরে নেয় দুষ্কৃতীরা, প্রাণ বাঁচাতে হাতে বন্দুক তুলে নেন গোবিন্দা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড সুপারস্টার গোবিন্দাকে (Govinda) নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চলা নানা জল্পনা ও গুজবকে অবশেষে উড়িয়ে দিলেন তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের সঙ্গী ও ম্যানেজার শশী সিনহা (Shashi Sinha)। গোবিন্দার বিরুদ্ধে ওঠা কোনো অপরাধমূলক কাজের অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি জানান, গত বছর এক চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে রক্ষা করতেই বাধ্য হয়ে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অভিনেতা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Sampurna Lahiri: ৬ মাসের ব্যবধানে অভিভাবকহীন সম্পূর্ণা! বাবা নীলাদ্রি লাহিড়ীর পর প্রয়াত অভিনেত্রীর মা-ও...

ম্যানেজার শশী সিনহার বয়ান অনুযায়ী, ঘটনাটি গত বছরের। রাত তখন প্রায় ৩টে থেকে ৩:৩০টে। একদল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গোবিন্দার বাসভবনের সামনে জড়ো হয়েছিল। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যেতে পারত। শশী সিনহা জানান, সেই সময় গোবিন্দার হাতে তাঁর মোবাইল এবং লাইসেন্সড রিভলবারটি ছিল। অস্ত্রটি সঙ্গে থাকায় তিনি সাহস করে সেই দলটির মুখোমুখি হন এবং তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। শশী সিনহার দাবি, এই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ তাঁদের কাছে সংরক্ষিত আছে এবং প্রয়োজনে তা পুলিসের কাছে জমা দেওয়া হবে।

অনলাইন মাধ্যমে গোবিন্দাকে নিয়ে চলা নেতিবাচক জল্পনার জবাবে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ম্যানেজার বলেন, “বাজারে গোবিন্দাকে নিয়ে নানা ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। তাঁকে প্রায় একজন অপরাধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে, যেন তিনি কোনো অপরাধ করতে চলেছেন এবং তাঁকে মারধর করা উচিত। কিন্তু আমরা তাঁকে সবচেয়ে ভালো চিনি।” তিনি আরও জানান, এই পরিস্থিতিতে তাঁরা অনেক অপমান ও গালিগালাজও শুনেছেন।

আরও পড়ুন- YouTuber Nonsane Shamik Adhikary Arrest: ফ্ল্যাটে আটকে তরুণীকে যৌন নির্যাতন! অবশেষে গ্রেফতার ইউটিউবার 'ননসেন' শমীক...

উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার কয়েক মাস আগে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে গোবিন্দা নিজের লাইসেন্সড রিভলবার পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশত পায়ে গুলি চালিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পুলিশি তদন্তে তখন কোনো ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলেনি। তবে ম্যানেজারের বর্তমান বক্তব্য অনুযায়ী, গত বছরের ওই রাতের ঘটনাটি ছিল নিছকই আত্মরক্ষা। শশী সিনহা নিশ্চিত করেছেন যে, ওই রাতে কোনো নিরাপত্তা রক্ষী উপস্থিত না থাকায় ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি, এবং গোবিন্দা আত্মরক্ষার খাতিরেই কিছুটা আহত হয়েছিলেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
govindaShashi SinhaBOLLYWOOD NEWSSelf-defense
পরবর্তী
খবর

Sampurna Lahiri: ৬ মাসের ব্যবধানে অভিভাবকহীন সম্পূর্ণা! বাবা নীলাদ্রি লাহিড়ীর পর প্রয়াত অভিনেত্রীর মা-ও...
.

পরবর্তী খবর

Mamata Banerjee in West Bengal interim Budget 2026: সুপ্রিম কোর্টে সোমবারের SIR শুনানিতে ফের...