Govinda: ভয়ংকর কাণ্ড! রাত ৩টের সময় বাড়ি ঘিরে নেয় দুষ্কৃতীরা, প্রাণ বাঁচাতে হাতে বন্দুক তুলে নেন গোবিন্দা...

Govinda: ভয়ংকর কাণ্ড! রাত ৩টের সময় বাড়ি ঘিরে নেয় দুষ্কৃতীরা, প্রাণ বাঁচাতে হাতে বন্দুক তুলে নেন গোবিন্দা...
Govinda: ম্যানেজার শশী সিনহার বয়ান অনুযায়ী, রাত তখন প্রায় ৩টে থেকে ৩:৩০টে। গোবিন্দার বাসভবনের সামনে জড়ো হয়েছিল প্রচুর লোক। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যেতে পারত। পরিস্থিতি সামলাতে নিজের লাইসেন্সড রিভলবারটি বের করেন সুপারস্টার। বলিউডে চক্রান্তের শিকার সুপারস্টার?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড সুপারস্টার গোবিন্দাকে (Govinda) নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে চলা নানা জল্পনা ও গুজবকে অবশেষে উড়িয়ে দিলেন তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের সঙ্গী ও ম্যানেজার শশী সিনহা (Shashi Sinha)। গোবিন্দার বিরুদ্ধে ওঠা কোনো অপরাধমূলক কাজের অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি জানান, গত বছর এক চরম উত্তেজনাকর মুহূর্তে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে রক্ষা করতেই বাধ্য হয়ে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অভিনেতা।
ম্যানেজার শশী সিনহার বয়ান অনুযায়ী, ঘটনাটি গত বছরের। রাত তখন প্রায় ৩টে থেকে ৩:৩০টে। একদল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গোবিন্দার বাসভবনের সামনে জড়ো হয়েছিল। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে যেকোনো সময় অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যেতে পারত। শশী সিনহা জানান, সেই সময় গোবিন্দার হাতে তাঁর মোবাইল এবং লাইসেন্সড রিভলবারটি ছিল। অস্ত্রটি সঙ্গে থাকায় তিনি সাহস করে সেই দলটির মুখোমুখি হন এবং তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। শশী সিনহার দাবি, এই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ তাঁদের কাছে সংরক্ষিত আছে এবং প্রয়োজনে তা পুলিসের কাছে জমা দেওয়া হবে।
অনলাইন মাধ্যমে গোবিন্দাকে নিয়ে চলা নেতিবাচক জল্পনার জবাবে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ম্যানেজার বলেন, “বাজারে গোবিন্দাকে নিয়ে নানা ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। তাঁকে প্রায় একজন অপরাধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে, যেন তিনি কোনো অপরাধ করতে চলেছেন এবং তাঁকে মারধর করা উচিত। কিন্তু আমরা তাঁকে সবচেয়ে ভালো চিনি।” তিনি আরও জানান, এই পরিস্থিতিতে তাঁরা অনেক অপমান ও গালিগালাজও শুনেছেন।
উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার কয়েক মাস আগে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে গোবিন্দা নিজের লাইসেন্সড রিভলবার পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশত পায়ে গুলি চালিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পুলিশি তদন্তে তখন কোনো ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মেলেনি। তবে ম্যানেজারের বর্তমান বক্তব্য অনুযায়ী, গত বছরের ওই রাতের ঘটনাটি ছিল নিছকই আত্মরক্ষা। শশী সিনহা নিশ্চিত করেছেন যে, ওই রাতে কোনো নিরাপত্তা রক্ষী উপস্থিত না থাকায় ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি, এবং গোবিন্দা আত্মরক্ষার খাতিরেই কিছুটা আহত হয়েছিলেন।
