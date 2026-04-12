Asha Bhosle: আরডি বাতিল করে দিয়েছিলেন গুলজারের লিরিক, আশা না থাকলে তৈরিই হত না 'মেরা কুচ সামান'

Asha Bhosle: আরডি বাতিল করে দিয়েছিলেন গুলজারের লিরিক, আশা না থাকলে তৈরিই হত না 'মেরা কুছ সামান'
The Untold Story Behind Mera Kuch Saman: ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত থাকে, যা কালজয়ী সৃষ্টির জন্ম দেয়। আর.ডি. বর্মন (পঞ্চম), গুলজার এবং আশা ভোঁসলে—এই ত্রয়ীর রসায়ন তেমনই এক জাদুর নাম। 'ইজাজত' সিনেমার অমর গান 'মেরা কুছ সামান' সৃষ্টির নেপথ্যে ছিলেন আশা। 'মেরা কুছ সামান' গানটি যখন গুলজার লিখে আনেন, তখন আর.ডি. বর্মন গানটি তৈরি করতে চাননি। ছন্দহীন গদ্যের মতো লিরিক্স দেখে পঞ্চমের সেই বিরক্তিই জন্ম দিয়েছিল এক অমর সুরের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় চলচ্চিত্র সংগীতের ইতিহাসে 'ইজাজত' (১৯৮৭) ছবির 'মেরা কুছ সামান' গানটি একটি মাইলফলক। কিন্তু এই গানের জন্মকাহিনী কোনো রোমান্টিক রূপকথার মতো নয়, বরং বন্ধুত্বের খুনসুটি আর সৃজনশীল জেদের এক অনন্য মিশেল। এই গানটি নিয়ে পরিচালক ও গীতিকার গুলজারের সঙ্গে সুরকার আর.ডি. বর্মনের যে রসিকতা হয়েছিল, তা আজও সংগীতপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘোরে। এই গল্প লিখেছেন গুলজার নিজেই।
গুলজার এবং পঞ্চমের বন্ধুত্ব ছিল কিংবদন্তি। গুলজার সবসময়ই প্রথাগত ছন্দের বাইরে গিয়ে গান লিখতে ভালোবাসতেন। 'ইজাজত' ছবির জন্য যখন তিনি 'মেরা কুছ সামান' লিরিক্সটি লিখে পঞ্চমের কাছে নিয়ে যান, তখন সুরকার কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। গদ্যের ঢঙে লেখা দীর্ঘ লিরিক্স দেখে রসিক পঞ্চম বলে উঠেছিলেন, "গুল্লু, তুই তো কাল আমায় খবরের কাগজের হেডলাইনস নিয়ে এসে বলবি, এটার সুর করে দে!" পঞ্চমের মতে, এই লেখায় কোনো নির্দিষ্ট মিটার বা ছন্দ ছিল না যা দিয়ে সহজে সুর বাঁধা যায়।
পঞ্চমের এই মন্তব্যে গুলজার কিন্তু দমে যাননি। তিনি চুপ করে বসে ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন তাঁর লেখাটি শক্তিশালী। স্টুডিওতে তখন উপস্থিত ছিলেন আশা ভোঁসলে। তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে লিরিক্সটি হাতে নেন এবং গুনগুন করে পড়তে শুরু করেন। আশার কণ্ঠে লিরিক্সের ভাব শুনে পঞ্চম বুঝতে পারেন এর অন্তর্নিহিত বেদনা এবং গভীরতা। রাগে গজগজ করতে করতেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসেন আর.ডি.। জেদ থেকেই তিনি এমন এক সুর তৈরি করেন যা গদ্যধর্মী শব্দগুলোকে এক মায়াবী সুরে বেঁধে ফেলে।
মজার বিষয় হলো, যে গানটিকে আর.ডি. বর্মন 'খবরের কাগজের হেডলাইন' বলে ঠাট্টা করেছিলেন, সেই গানটিই পরে ইতিহাস সৃষ্টি করে। 'মেরা কুছ সামান'-এর জন্য গুলজার শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং আশা ভোঁসলে শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। আজও বিরহী হৃদয়ের কাছে এই গানটি এক পরম পাওয়া। আশা সেদিন গানটি নিয়ে না থাকলে হয়তো বিশ্ব এই গানটি পেতই না।
